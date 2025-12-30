İlginizi Çekebilir

Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde banka hesabını kiralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka hesabını kullandıran A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İkameti tespit edilen şüpheli operasyonla yakaladı.

Yapılan incelemede, farklı hesaplardan A.D'nin hesabına 1 milyon 400 bin lira ile 2 milyon lira yatırıldığı tespit edildi.

Hesaptaki 1 milyon 400 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, 2 milyon liranın da A.D. tarafından döviz ve altına çevrildiğini saptadı.

Ekipler, 2 milyon liranın Mersin'de dolandırılan 88 yaşındaki M.Y'ye ait olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



