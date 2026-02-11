Hatay'da düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedildi

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düştükleri su dolu inşaat temelinde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çamsarı Mahallesi'nde dün evlerinin yakınındaki içi su dolan inşaat temeline düşmeleri sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer ve 3 yaşındaki kardeşi İsmail Sert'in cenazeleri, Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocukların naaşı, defin için Çamsarı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze namazına anne Şeyda ve baba Emrah Sert ile yakınlarının yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kenan Özmen ve vatandaşlar da katıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Altunal'ın kıldırdığı namaz sonrası kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.



