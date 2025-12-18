İlginizi Çekebilir

IC İçtaş İnşaat'ın Romanya'daki proje portföyü 880 milyon avroya ulaştı

IC İçtaş İnşaat'ın Romanya'daki proje portföyü 880 milyon avroya ulaştı

İSTANBUL - IC İçtaş İnşaat, Romanya'da devam eden demir yolu yenileme inşaatında yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonunda kritik rol oynayan "Craiova-Caransebeș" demir yolu hattının Lot-4 bölümünün inşasını haziranda üstlenen şirket, aynı hattın Lot-6 bölümünün inşası için de sözleşme imzaladı.

Avrupa'daki yatırımlarını yeni projelerle istikrarlı biçimde sürdüren IC İçtaş İnşaat, Romanya Ulusal Demiryolları Şirketi (CFR SA) tarafından yürütülen ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağı (TEN-T) kapsamında yer alan Doğu Akdeniz Koridoru'nun modernizasyonunda kritik bir rol üstleniyor.

Ülkenin Avrupa Birliği ulaşım ağıyla entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen "Craiova-Caransebeș" demir yolu hattının modernizasyonu projesinde ikinci ihaleyi kazanan şirket, proje kapsamında Romanya'da modern, güvenli ve verimli bir demir yolu altyapısının hayata geçirilmesine katkı sağlayarak, sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi amaçlıyor.

Sözleşmesi 420 milyon avro bedelle imzalanan Lot-6 bölümüyle Romanya'daki portföyünü 880 milyon avroya ulaştıran şirket, bu gelişmeyle Avrupa altyapı pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Toplam 420 milyon avro değerindeki Lot-6 kesimi, Romanya'nın güneybatısında Caransebeș şehrinden güneye uzanan 37 kilometrelik hattın rehabilitasyonunu kapsıyor.

IC İçtaş İnşaat proje çalışmalarını yerel ortak Rotary ile yürütecek. Toplam 75 ay sürecek proje, ilk 12 ay tasarım, 60 ay yapım, 3 ay devreye alma süreçlerinden oluşacak. Proje tamamlandıktan sonra 10 yıl süreyle garanti yükümlülüğü devam edecek.

EPC modeli kapsamında tasarım, yapım, elektrik ve mekanik dahil tüm E&M ve sinyalizasyon işleri IC İçtaş İnşaat tarafından üstlenilecek.

Ayrıca 550 ve 305 metre uzunluğunda iki yeni tünelin inşası, iki mevcut tünelin rehabilitasyonu, 1-3 açıklık arasında toplam 19 köprünün yenilenmesi, 3 alt geçit, çeşitli menfezler, 7 istasyonun modernizasyonu proje kapsamında yapılacak diğer çalışmalar arasında yer alıyor.

- "Avrupa'nın ulaşım altyapısının modernizasyonuna değer katmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, 21. yüzyılda altyapı projelerinin artık sadece teknik çözümler değil, ülkeleri birbirine bağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve sürdürülebilir geleceğin temelini oluşturan stratejik yatırımlar haline geldiğini belirtti.

Bu noktada elde ettikleri başarıyı çok önemsediklerini, hem şirket hem de ülke adına küresel bir hamle olarak gördüklerini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Romanya'da aynı hattın Lot-4 ve Lot-6 bölümünü başarıyla üstlenmemiz ve portföyümüzü 880 milyon avro seviyesine taşımamız, IC İçtaş İnşaat'ın uluslararası ölçekteki yetkinliğinin ve Türk mühendisliğine olan güvenin önemli bir göstergesi. Yenilikçi çözümlerimiz, güçlü teknik kapasitemiz ve kaliteyi merkeze alan yaklaşımımızla Avrupa'nın ulaşım altyapısının modernizasyonuna değer katmaya devam edeceğiz. Bu stratejik hattın hayata geçirilmesinde üzerimize düşen sorumluluğu en yüksek standartlarda yerine getirmeyi sürdüreceğiz."



