İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu yatırımcısına kazandırdı

İSTANBUL - Odeabank ve İş Portföy işbirliğiyle sunulan İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu (IOP), 2025 yılında yüzde 50'yi aşan getiri sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, düşük riskli yapısıyla yatırımcılara alternatif bir yatırım aracı olarak konumlanan fon, birikimlerini değerlendirmek ve nakit akışlarını yönetmek isteyenlere esnek bir yatırım imkanı sunuyor.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verilerine göre, 5 Ocak itibarıyla yatırımcılarına yüzde 53 getiri sağlayan fon, aynı gün içinde nakde dönüşebilme olanağı tanıyor.



TEFAS dışında işlem gören ve sadece Odeabank müşterilerine özel olarak 09.30-15.00 saatlerinde arasında alım satım yapılabilen fon sayesinde yatırımcılar, likidite ihtiyaçlarını beklemeden karşılayabiliyor.

Portföyü kısa vadeli ve likit araçlardan oluşan fonun, en az yüzde 10'u Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) gibi sabit getirili varlıklarda tutuluyor. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye odaklı temkinli para politikası yaklaşımını koruyacağı bir konjonktürde, fon getirilerinin orta-uzun vadede enflasyonun üzerinde seyretmesi ve yatırımcı ilgisinin sürmesi bekleniyor.

- "Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürcan Kırmızı, İş Portföy ile hayata geçirdikleri IOP kapsamında, müşterilerin güvenli bir şekilde birikimlerini değerlendirmesine öncelik verdiklerini belirtti.

Odeabank'ın TEFAS'ta işlem gören tüm İş Portföy fonlarının dağıtıcısı olarak müşterilerine geniş bir yatırım seçeneği sunduğunu vurgulayan Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bu yakın işbirliği sayesinde yatırımcılar, İş Portföy fonlarına dair güncel bilgilere ve piyasa gelişmelerine hızlı şekilde ulaşabiliyor. Üstelik Odeabank müşterileri sadece TEFAS fonlarına değil, TEFAS dışında sunulan diğer İş Portföy fonlarına da erişim imkanına sahip. Böylece yatırımcılar daha geniş ürün gamına ulaşarak portföylerini çeşitlendirebiliyor, risklerini etkin şekilde yönetebiliyor ve yatırım kararlarını zamanında alabiliyor."

İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin de Odeabank ile sağlam temellere dayanan bir işbirliği içerisinde hayata geçirdikleri fonun, yatırımcıların likidite ihtiyacını ön planda tutarken istikrarlı getiri beklentilerine de yanıt veren önemli bir ürün olarak öne çıktığını vurguladı.

Odeabank ile yakın ve uyumlu çalışmaları sayesinde bugüne kadar başarılı işlere imza attıklarına değinen Sezgin, "Önümüzdeki dönemde de bu işbirliğini daha da ileri taşıyarak yatırımcılarımıza değer yaratacak yeni ürün ve çözümler sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

