Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

Isparta

Isparta'da cezaevi nakil aracının devrildiği kazada 11 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Gönen ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 6 asker ve 5 mahkum hafif yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 ABZ 021 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, Isparta-Ayyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan 6 jandarma personeli ve 5 mahkum hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın Afyonkarahisar'dan alınan mahkumların Isparta ve Alanya'daki cezaevlerine nakil edilmesi sırasında meydana geldiği öğrenildi.



