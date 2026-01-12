İlginizi Çekebilir

Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi

Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi

ISPARTA - Isparta'da kar yağışıyla beyaza bürünen Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları dronla kayda alındı.

Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı mahallelerdeki yaylalara ve tarihi yapılara ayrı görsel güzellik kattı.

Karın yağması ile 1500 metreyi bulan yüksek kesimlere giden doğa ve fotoğraf tutkunları, beyaz örtüyle kaplanan manzaralarda günün keyfini çıkardı.

Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları'nda oluşan güzel manzara dron ile kaydedildi.



