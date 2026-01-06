İlginizi Çekebilir

Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi

ANTALYA - Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Kent Tiyatrosu yeni yılın ilk çocuk oyunu "Dilek Elması"nı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Bedirhan Çapaklı'nın yazdığı oyun, yönetmenler Ezgi Sönmez ve Beyza Nur Özen tarafından sahneye taşındı. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Esin Özgün ile İlke Deniz Ercan üstlendi.

Oyuncu kadrosunda ise Damla Mazlumlar, Doğa Nebioğlu, Necip Kamiloğlu ve Beyza Nur Özen yer aldı. Oyunun müzik tasarımını Engin Beslek yaptı.

Oyun, sokakta yaşayan üç arkadaşın cesaret, bilgi ve tutkularıyla dolu macerasını anlatıyor.




