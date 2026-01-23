İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği
GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı
Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı
Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek

Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

Kepez

Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

ANTALYA - Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin mobil sağlık tırı, kanser taramaları kapsamında geçen yıl 6 bin 577 kişiye HPV, mamografi (MG) ve kolorektal (KL) tarama hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez ve komşu ilçeleri kapsayan uygulamada, bin 953 kişiye HPV , 2 bin 969 kişiye mamografi ve bin 655 kişiye kolorektal kanser taraması yapıldı.

Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları dolayısıyla yıl boyunca en fazla yapılan tarama mamografi oldu. HPV taramaları özellikle merkez ilçelerde öne çıkarken, kolorektal taramalar kırsal ilçelerde ve ileri yaş grubunda yüksek katılım gördü.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının hayat kurtardığını belirtti.

Taramalara katılan 6 bin 577 kişinin kendi sağlıkları için önemli bir adım attığını ifade eden Kocagöz, "Amacımız, her vatandaşımıza erken teşhis imkanını sunmak ve kanserle mücadelede farkındalığını artırmaktır." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 23.01.2026 17:46:23 0
Anahtar Kelimeler: kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği

2

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

3

Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı

4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

5

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

6

Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

7

Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

8

Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı

9

Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek