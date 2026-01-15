KoçSistem global siber güvenlik listesinde 31'inci oldu

İSTANBUL - KoçSistem, CyberRisk Alliance tarafından yayımlanan "MSSP Alert Top 250" listesinde 31'inci sırada yer aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, en iyi yönetilen siber güvenlik servis sağlayıcılarının değerlendirildiği listede KoçSistem, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde lider konumda bulunuyor.



Listeye 31'inci sıradan giren KoçSistem, aynı zamanda ilk 100'de yer alan tek Türk şirketi oldu. Küresel ölçekte hizmet sunan 250 şirketin değerlendirildiği listede şirket, uçtan uca yönetilen hizmetleri, operasyonel yetkinliği ve kurumsal güvenlik yaklaşımıyla öne çıktı.



Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) aracılığıyla kurumları tehditlere karşı koruyan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Dubai ve Azerbaycan'da hizmet vererek bölgesel yetkinliğini sürdürüyor.



KoçSistem, siber güvenlikten bulut bilişime, üretimden finansal hizmetlere kadar geniş yelpazede sunduğu yapay zeka tabanlı çözümlerle faaliyetlerine devam ediyor.

- "Siber güvenliği stratejik bir yetkinlik olarak ele alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, siber güvenliği yalnızca teknik bir alan olarak değil, kurumların iş sürekliliğini ve dijital geleceğini koruyan stratejik bir yetkinlik olarak ele aldıklarını belirtti.

CyberRisk Alliance'ın prestijli listesinde 31'inci sırada yer almanın ve bulundukları bölgeye liderlik etmenin önemli olduğunu vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:



"(Elde edilen derece), KoçSistem'in mühendislik gücünü, operasyonel olgunluğunu ve küresel standartlardaki hizmet yaklaşımını teyit eden önemli bir gösterge. Türkiye'den çıkan bir teknoloji şirketi olarak bu alanda uluslararası ölçekte rekabet edebilmekten gurur duyuyoruz. Bu başarı, KoçSistem ailesinin olduğu kadar ülkemizin de ortak değeri."



