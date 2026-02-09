İlginizi Çekebilir

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik
Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında
Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor
Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı
Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü
Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi
Deprem şehitleri için Erciyes’e tırmandılar
Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

Koçtaş Eyüp Park Mağazası

Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

İSTANBUL - Koçtaş, İstanbul'da bulunan Eyüp Park AVM'deki mağazasını yenileyerek "deneyim mağaza" konseptiyle hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, Eyüp Park AVM'deki mağazasını yenileyerek deneyim mağaza konseptine dönüştürdü.

Daha önce Fix formatıyla hizmet veren mağaza, yeni nesil mağazacılık anlayışıyla baştan tasarlanarak müşterilerin kullanımına sunuldu.

Akşemsettin Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde konumlanan mağaza, 1010 metrekarelik satış alanıyla şirketin ürün gamını kapsamlı deneyimle sunmayı hedefliyor.

Yenilenen konsept kapsamında mutfak, banyo, seramik, aydınlatma ve dekorasyon kategorilerinde çok sayıda ürün tek çatı altında buluşturuluyor.

Yeni mağaza kurgusu, müşterilerin ürünleri yalnızca raf üzerinde değil, gerçek yaşam alanı senaryoları içinde inceleyebilmesine olanak tanıyor.

Seramik, banyo ve mutfak kategorileri için oluşturulan deneyim alanları sayesinde müşteriler, satın alma öncesinde ürünleri karşılaştırma ve kullanım alanlarını hayal etme fırsatı buluyor.

Mağazada yer alan ilham alanları, farklı dekorasyon stillerini bir arada sunarak evini yenilemek isteyen müşterilere fikir veriyor.

Yenilenen mağazada dijital alışveriş deneyimi ön planda tutuluyor. Mağaza içinde yer alan kiosklar aracılığıyla şirkerin internet sitesi üzerinden ürün siparişi verilebiliyor ve mağazada bulunmayan ürünlere de erişim sağlanıyor.

Mağazada, açılışa özel olarak dekorasyon, aydınlatma ve ev gereçleri ürünlerinde yüzde 50 indirim müşterilerle buluşuyor.



Ekonomi 9.02.2026 14:30:46 0
Anahtar Kelimeler: koçtaş eyüp park mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Akkök Holding şirketlerinden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na tebrik

2

Ford F-150 ailesinin yeni üyesi STX Türkiye pazarında

3

Antalya'da heyelan ve göçük oluşan yolda çalışmalar devam ediyor

4

Koçtaş Eyüp Park Mağazası'nı yenilenen konseptiyle hizmete açtı

5

Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi

6

Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

7

Osmaniye Paintball’da Türkiye üçüncüsü

8

Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi

9

Deprem şehitleri için Erciyes’e tırmandılar

10

Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı