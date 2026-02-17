Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özen, odanın çalışmalarını anlattı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen, görevde bulundukları süre içinde üretim ve yatırım odaklı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Özen, ilçedeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, yönetim olarak 3 yıldır görevde olduklarını belirtti.

Hem ekonomik hem de sosyal alanda önemli adımlar attıklarını anlatan Özen, "Oda binasının çatısına kurulan güneş enerji sistemi sayesinde yaklaşık 2 yıldır elektrik giderlerini karşılayabiliyoruz. Bu yatırımımız hem çevreci hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanım sağladı. Elektrikli araç kullanımının artmasıyla şarj istasyonu kurduk. İkinci bir istasyon için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki diğer ilçelerde de şarj istasyonu kurulmasına yönelik girişimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kaş Kınık Organize Sanayi Bölgesi projesi için tapu işlemlerinin tamamlandığını, imar ve projelendirme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Özen, alanın yarısında satış sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın projeyi yakından takip ettiğini aktaran Özen, "Gıda OSB niteliğindeki bölgede yalnızca gıda firmalarına yönelik tahsis yapılabiliyor. Bundan dolayı gıda firmalarının taleplerini alabiliyoruz. Görüşmelerimizin devam ettiği büyük gıda firmaları var." dedi.

Kalkan'da haftada iki gün hizmet veren bir irtibat ofisi açtıklarını, üyelerin işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebildiğini belirten Özen, oda bünyesinde iş dünyasının hukuki süreçlerde zaman kaybetmemesi için arabuluculuk merkezini de hayata geçirdiklerini bildirdi.




