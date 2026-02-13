İlginizi Çekebilir

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor
Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı
Mitsubishi Electric otomotiv sektörü profesyonellerini bir araya getirdi
Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Bucak'ta "Dijital Aile" semineri düzenlendi

Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Manavgat

Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karacalar Mahallesi'nde 3 Şubat'ta M.B'nin 6 keçisinin çalınması üzerine, Manavgat Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki 3 iş yeri ve 9 meskene ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler C.Y, M.F.B, B.E. ve Ş.D.'nin, çalıntı hayvanları bir süre atıl bir tesiste saklayıp A.M.V'ye sattıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, aynı şüphelilerin iki ay önce de yine M.B.'nin ahırından 5 koyun çalarak A.A.'ya sattıklarını tespit etti.

Bu tespitlerin ardından yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, bulunan çalıntı 11 küçükbaş hayvan ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Yurt Dünya 13.02.2026 16:17:56 0
Anahtar Kelimeler: manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

2

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

3

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

4

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

5

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

7

Tarsus ilçesinde yola düşen kaya parçası kaldırıldı

8

Mitsubishi Electric otomotiv sektörü profesyonellerini bir araya getirdi

9

Manavgat'ta küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

10

Bucak'ta "Dijital Aile" semineri düzenlendi