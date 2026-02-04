Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği

İSTANBUL - Medical Point Gaziantep Hastanesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında organizasyon gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe hastalar, tıbbi onkoloji hekimleri ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Kılıç katıldı.

Etkinliğin sonunda her hekim, kendi hastasına özel olarak hazırlanmış, manevi mesajlar içeren sertifikaları hastalarına takdim etti. Sertifika töreninin ardından hekimler ve hastaların katılımıyla üzerinde "Birlikte Güçlüyüz" yazılı pasta kesildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Kılıç, kanserle mücadelenin yalnızca sağlık kurumlarının değil, toplumun tüm kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Etkinliği düzenleyen Medical Point Gaziantep Hastanesine, hekimlerine ve tüm sağlık çalışanlarına duyarlılıkları için teşekkür eden Kılıç, "Hastalarımızın yanında olmak, onlara umut vermek ve farkındalık oluşturmak adına yapılan bu çalışmalar son derece kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı ve Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de kanserle mücadelenin yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını belirtti.

Kanserin, yalnızca bedenle değil, umutla, sabırla ve dayanışmayla mücadele edilmesi gereken süreç olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:



"Bizler hekimler olarak tedavinin bilimsel tarafını yürütürken, hastalarımızın moral ve motivasyonunu güçlü tutmasının da en az tedavi kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bugün burada olmamızın en büyük amacı, hastalarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara umut vermek ve bu mücadelede yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermektir."



Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Alper Sevinç ise kanser tedavisinde umudun önemli olduğuna dikkati çekerek, tedavi sürecinde bilim kadar inanç ve moralin de büyük rol oynadığını, hastalarının her adımında yanında olduklarını belirtti.



Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkolog Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender de kanserle mücadelede en önemli güçlerden birinin güven duygusu olduğuna işaret ederek, "Hastalarımızla kurduğumuz bu güçlü bağ, tedavi sürecini daha anlamlı ve güçlü kılmaktadır." ifadelerini kullandı.



Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkolog Doç. Dr. Gökmen Aktaş, kanser tedavisinin ekip işi olduğunu belirterek, "Hekimler, psikologlar ve sağlık çalışanları olarak hastalarımızın hem bedensel hem ruhsal iyiliği için birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Klinik Psikolog Selin Seda Koçakgöl de kanserle mücadelede duyguların bastırılmasının değil, paylaşılmasının iyileştirici olduğunu vurgulayarak, psikolojik desteğin, hastaların süreci daha güçlü ve sağlıklı atlatmalarına yardımcı olacağını kaydetti.