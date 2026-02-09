Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

İSTANBUL - Metro Türkiye, Michelin Rehberi'nin 2026 seçkisine giren Kapadokya restoranlarına plaketlerini takdim etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerel mutfak kültürünün uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, bu kapsamda ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarına katkı sunuyor.



Türk mutfağının dünyada hak ettiği yere gelmesi için 1990 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren şirket, Michelin Rehberi'nin ana partnerliğini sürdürüyor.



Bu kapsmada, rehberin 2026 seçkisine ilk kez dahil edilen Kapadokya'daki restoranlar için ödül töreni düzenledi. Restoran temsilcileri, plaketlerini, "Tavsiye Listesi"nde yer alan Reserved Cappadocia'da gerçekleştirilen programla teslim aldı.

Kapadokya bölgesinden restoranların yer aldığı seçkide, Revithia Kapadokya "1 Michelin Yıldızı", Babayan Evi ise sürdürülebilirliğe yaklaşımıyla "Yeşil Yıldız" aldı.

Makul fiyatlı lezzetli yemekler sunan restoranların listelendiği "Bib Gourmand" kategorisinde Old Greek House, Tabal Gastronomi Evi Niğde, Aravan Evi, Happena ve Babayan Evi yer buldu.

"Tavsiye Edilenler Listesi"nde ise Reserved Cappadocia, Uzundere Kapadokya Mutfağı, Kardeşler Restoran, Nahita Cappadocia, Saklı Konak Cappadocia, Lil’a Restaurant, Sofram Restaurant, Moniq Restaurant, Gorgoli, Seten, Seki Restaurant ve Tık Tık Kadın Emeği sıralandı.

- Kapadokya gastronomi yolculuğunun özgün duraklarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, Türkiye'de faaliyete başladıkları ilk günden bu yana Türk mutfağının uluslararası ölçekte daha görünür ve kalıcı olmasını misyon edindiklerini belirtti.



Baykal, 36 yıldır mutfağın tüm paydaşlarının birlikte güçlendiği bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Michelin Rehberi ile yürüttüğümüz resmi partnerlik de tam olarak bu bütüncül yaklaşımın uluslararası sahnedeki karşılığı. Kapadokya ise gastronomi yolculuğunun Türkiye'deki en özgün duraklarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasının yanı sıra farklı medeniyetlerden etkilenen kadim mutfak kültürüyle gastronomi turizmi açısından çok önemli bir nokta. Michelin Rehberi, Türkiye'deki yolculuğuna her yıl yeni şehirler ekledi. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'yi kapsayacak olması çok önemli bir gelişme. Metro Türkiye olarak Türk mutfağının bu yolculuğunda şeflerin ve restoranların yanında olmaya devam edeceğiz."

