İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de durdurulan otomobilin yedek lastiğinden esrar çıktı, 1 tutuklu
Hatay'da çocuklara yönelik göz sağlığı taraması yapıldı
Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
Alanya'da çevreyi kirlettiği iddiasıyla bir otel hakkında cezai işlem başlatıldı
Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı
Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı
Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı
Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

İSTANBUL - Metro Türkiye, Michelin Rehberi'nin 2026 seçkisine giren Kapadokya restoranlarına plaketlerini takdim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerel mutfak kültürünün uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, bu kapsamda ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarına katkı sunuyor.

Türk mutfağının dünyada hak ettiği yere gelmesi için 1990 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren şirket, Michelin Rehberi'nin ana partnerliğini sürdürüyor.

Bu kapsmada, rehberin 2026 seçkisine ilk kez dahil edilen Kapadokya'daki restoranlar için ödül töreni düzenledi. Restoran temsilcileri, plaketlerini, "Tavsiye Listesi"nde yer alan Reserved Cappadocia'da gerçekleştirilen programla teslim aldı.

Kapadokya bölgesinden restoranların yer aldığı seçkide, Revithia Kapadokya "1 Michelin Yıldızı", Babayan Evi ise sürdürülebilirliğe yaklaşımıyla "Yeşil Yıldız" aldı.

Makul fiyatlı lezzetli yemekler sunan restoranların listelendiği "Bib Gourmand" kategorisinde Old Greek House, Tabal Gastronomi Evi Niğde, Aravan Evi, Happena ve Babayan Evi yer buldu.

"Tavsiye Edilenler Listesi"nde ise Reserved Cappadocia, Uzundere Kapadokya Mutfağı, Kardeşler Restoran, Nahita Cappadocia, Saklı Konak Cappadocia, Lil’a Restaurant, Sofram Restaurant, Moniq Restaurant, Gorgoli, Seten, Seki Restaurant ve Tık Tık Kadın Emeği sıralandı.

- Kapadokya gastronomi yolculuğunun özgün duraklarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, Türkiye'de faaliyete başladıkları ilk günden bu yana Türk mutfağının uluslararası ölçekte daha görünür ve kalıcı olmasını misyon edindiklerini belirtti.

Baykal, 36 yıldır mutfağın tüm paydaşlarının birlikte güçlendiği bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Michelin Rehberi ile yürüttüğümüz resmi partnerlik de tam olarak bu bütüncül yaklaşımın uluslararası sahnedeki karşılığı. Kapadokya ise gastronomi yolculuğunun Türkiye'deki en özgün duraklarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasının yanı sıra farklı medeniyetlerden etkilenen kadim mutfak kültürüyle gastronomi turizmi açısından çok önemli bir nokta. Michelin Rehberi, Türkiye'deki yolculuğuna her yıl yeni şehirler ekledi. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye'yi kapsayacak olması çok önemli bir gelişme. Metro Türkiye olarak Türk mutfağının bu yolculuğunda şeflerin ve restoranların yanında olmaya devam edeceğiz."



Ekonomi 9.02.2026 16:31:31 0
Anahtar Kelimeler: metro türkiye michelin rehberi kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de durdurulan otomobilin yedek lastiğinden esrar çıktı, 1 tutuklu

2

Hatay'da çocuklara yönelik göz sağlığı taraması yapıldı

3

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

4

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü

5

Alanya'da çevreyi kirlettiği iddiasıyla bir otel hakkında cezai işlem başlatıldı

6

Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı

7

Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı

8

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı

9

Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı

10

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi