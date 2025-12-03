Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı 25 yaşında

İSTANBUL - Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları işbirliği ürünü Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı, yeni kampanyayla 25'inci yılını kutluyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, iki kurumun Miles&Smiles Garanti BBVA markası altında yürüttüğü işbirliği, Türkiye'deki en uzun soluklu ortaklıklar arasında yer alıyor.



Miles&Smiles Garanti BBVA kartı, müşterilerine kaliteli bir seyahat deneyimi ve değerli ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor.



Garanti BBVA, 25. yılda Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı sahiplerine özel bir kampanya da sunuyor. Kart sahipleri, 20 Aralık'a kadar her 7 bin 500 lira ve üzeri giyim ve elektronik alışverişinden 1000 mil, toplamda ise 5 bin mil kazanabilecek.

- "Değerli anılar ve deneyimler kazandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartlarının, 25 yıldır milyonlarca müşterisine milin yanı sıra değerli anılar ve deneyimler kazandırdığını belirtti.



Taraflar arasındaki işbirliğinin önemine değinen Kezik, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA'nın ödeme sistemleri alanında pek çok önemli başlıktaki liderliği, Türk Hava Yolları'nın kaliteli hizmet anlayışını esas alan, ülkemizin güçlü kurumlarından biri olması ve bu iki kurumun uzun yıllara dayanan kaliteli çalışma prensipleri, Türkiye'nin en köklü işbirliklerinden biri Miles&Smiles Garanti BBVA Kredi kartını daha da güçlendirmemize ve bugün 25. yılını kutlamamıza imkan sağladı. Bu güçlü işbirliği sayesinde, Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu ortak markalı kredi kartı olmanın gururunu yaşıyoruz."

Kezik, deneyimi her temas noktasında dönüştürmeyi hedefledikleri "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımlarıyla, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hayatlarına gerçek anlamda dokunan çözümler üretmeyi amaçladıklarını aktardı.



Söz konusu perspektifleri üzerine kurulu anlayışlarının, müşterilerinin sesini işlerinin her adımına taşımaya, teknolojiyi ve veriyi onların deneyimini sadeleştirecek biçimde kullanmaya odaklandığını vurgulayan Kezik, "Garanti BBVA Miles&Smiles işbirliği de bu yaklaşımın bir yansıması. Çünkü biz, müşterilerimize sadece finansal hizmet değil, duygusal değer ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz. Türk Hava Yolları'nın yolcu programı Miles&Smiles ile kurduğumuz bu ortaklık, sadece finansal hizmetlerde değil, seyahat deneyiminin tamamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan, güven ve konforu bir arada sunan bir yapı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kezik, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı müşterilerinin seyahat davranışlarını analiz ettiklerine, onlara en uygun avantajları, kampanyaları ve deneyimleri proaktif biçimde sunabildiklerine değinerek, "İşbirliğimiz ile Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartı sahiplerine her adımda daha fazla mil ve fırsat sunarken, kart sahiplerini kaliteli ve konforlu bir seyahat deneyimiyle buluşturmaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartının 25'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Olmuştur, "Garanti BBVA ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz sayesinde milyonlarca müşterimize daha fazla mil, ayrıcalık ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuyoruz. 25 yılda kazandırılan 172 milyarı aşkın mil, işbirliğinin hem gücünü hem de müşterilerimizin programımıza duyduğu güveni gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.