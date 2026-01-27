İlginizi Çekebilir

NetWork'ten "Büyük Kış İndirimi" kampanyası

İSTANBUL - NetWork, 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunda yer alan seçili ürünleri kapsayan "Büyük Kış İndirimi" kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, indirim kapsamında mont ve kabanlardan kazaklara, gömleklerden etek ve pantolonlara kadar uzanan geniş bir ürün seçkisi müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kış sezonuna yönelik seçili tasarımların yer aldığı kampanyada, ithal edilen kumaşlar ve detay odaklı titiz işçilikle hazırlanan, uzun süreli kullanıma uygun ürünler öne çıkıyor.

Tekstil koleksiyonunun yanı sıra ayakkabı, çanta ve aksesuar seçenekleri de kış sezonuna yönelik tamamlayıcı ürünler arasında yer alıyor.

Ocak ayı boyunca geçerli olacak kış indirimine, NetWork mağazaları ile markanın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.



