Nil Venditti ve Jess Gillam İDSO DenizBank Konserleri'nde buluşacak

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 6 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), şef Nil Venditti yönetiminde saksafon virtüözü Jess Gillam'ı ağırlayacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 21 yıldır desteklediği İDSO DenizBank Konserleri, şubat ayına çağdaş ve klasik repertuvarı bir araya getiren özel programla başlayacak.

Genç kuşağın dikkatini çeken şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki orkestranın solisti, dünyaca ünlü saksafon virtüözü Jess Gillam olacak.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin ilk bölümünde Jess Gillam, İngiliz besteci Anna Clyne'ın, İrlanda folklorunda yer alan "Banshee" ruhunu yansıtan "Glasslands" adlı "Saksafon Konçertosu"nu yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın sekiz günde bestelediği rivayet edilen "35. Senfoni" (Haffner) dinleyicilerle buluşacak. Enerjik yapısı, parlak orkestrasyonu ve dramatik anlatımıyla klasik dönem repertuvarının en sevilen eserlerinden biri senfoni, şef Nil Venditti'nin müzikal vizyonuyla gecenin kapanışını yapacak.

