ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı

İSTANBUL - Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık, Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ON Dijital Bankacılık, dijitalleşme odağındaki yatırımları ve kullanıcı deneyimini geliştirme vizyonuyla sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Banka, yatırım işlemlerinden kredi kartına, kripto platformlarına yapılan para transferinden sigorta işlemlerine kadar ihtiyaç duyulan tüm finansal işlemleri müşterilerine tek bir mobil uygulama üzerinden sunuyor.

Müşteriler, yurt içi ve yurt dışı para transferi, ATM kullanımı, şans oyunları ödemesi ve fatura ödemesi gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Söz konusu özellik ve avantajlarla, "rahat bankacılık" anlayışını teknolojiyle bütünleştiren ekosistem sunması bankayı diğer dijital bankalardan ayıran önemli farklardan biri olarak öne çıkıyor.

Banka, uluslararası marka yayınlarından Global Brands Magazine tarafından düzenlenen Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, teknolojik altyapılarına ve yapay zeka tabanlı bankacılık uygulamalarına sürekli yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ürün çeşitliliğini artırmaya ve müşteri deneyimini ileri taşıyan yenilikçi çözümler sunmaya da devam ettiklerini aktaran Dinç, "Yapa zeka destekli ON Asistan ve ON ROBO uygulamalarımız, ON Kredi Kartı, Visa Direct ücretsiz yurt dışına para transferi hizmeti, önde gelen kripto platformlarıyla işbirliklerimiz bu yaklaşımın yansımaları. Müşterilerimize avantajlar ve kolaylık sağlayan hizmet modelimiz, bizi müşteri tercihlerinde de yukarı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Dinç, ödülünü kazanmanın, dijital bankacılık alanındaki stratejilerinin uluslararası platformlar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi olduğunu kaydederek, "Bu ödül, aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığımızın da güçlü bir teyidi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



