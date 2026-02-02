Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfada'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu şüpheliler B.A. (30), T.M. (39) ve A.E'yi (38) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



