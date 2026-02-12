İlginizi Çekebilir

Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 6 ilde tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'daki ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 9 tabanca, 4 av tüfeği, 1 otomatik piyade tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile POS cihazı ele geçirildi.

Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında zanlılara ait 16 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

 

 



