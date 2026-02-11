Osmaniye merkezli 6 ilde “yapay zekâlı yatırım” dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklu

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de, yapay zekâ teknolojileriyle devlet büyüklerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sosyal medya üzerinden sahte yatırım reklamlarıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yapay zekâ ile oluşturdukları sahte video ve ses kayıtlarını kullanarak sosyal medya platformlarında “yatırım” vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan banka ve finans hesaplarında toplam 410 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen siber polis, Osmaniye merkezli İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Osmaniye 11.02.2026
