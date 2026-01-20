İlginizi Çekebilir

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı
TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti
Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda
Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi
Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

Osmaniye’de jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik çok sayıda adrese baskın yapıldı. Osmaniye merkez ve Bahçe ilçeleri ile Adana’nın Kozan ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 60 Milyon TL’lik malvarlığına ise el konuldu

İl jandarma komutanlığı ekiplerince Aralarında 2 kamu personelinin de bulunduğu toplam 18 şüpheliye yönelik 22 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 754 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 bin 372 paket sigara, 225 kilogram tütün, 75 bin 243 adet boş makaron, 27 bin 91 adet dolu makaron, 21 adet elektronik sigara, 1728 adet sigara sarma kağıdı, 31 bin 500 adet sigara filtresi, 398 adet cinsel ürün, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet mermi ve 222 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, şüphelilerin “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunu da işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan malvarlığına el konuldu. El konulanlar arasında şüphelilere ait banka ve mali kurumlardaki hesaplar, 3 konut, 6 arsa ve tarla olmak üzere toplam 9 taşınmaz ile 2 ayrı araç yer aldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kamu görevlileri S.K. ve B.A. ile birlikte B.G., Y.G., Y.U. ve L.G. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Osmaniye 20.01.2026 18:58:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: tutuklama Milyon malvarlığına konuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Sizi Uğurlamak da Varmış Kaderde
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

2

SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

3

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti

5

Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda

6

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

7

Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi

8

Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak

9

Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı

10

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı