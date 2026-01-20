Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

Osmaniye’de jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik çok sayıda adrese baskın yapıldı. Osmaniye merkez ve Bahçe ilçeleri ile Adana’nın Kozan ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, 60 Milyon TL’lik malvarlığına ise el konuldu

İl jandarma komutanlığı ekiplerince Aralarında 2 kamu personelinin de bulunduğu toplam 18 şüpheliye yönelik 22 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 754 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 bin 372 paket sigara, 225 kilogram tütün, 75 bin 243 adet boş makaron, 27 bin 91 adet dolu makaron, 21 adet elektronik sigara, 1728 adet sigara sarma kağıdı, 31 bin 500 adet sigara filtresi, 398 adet cinsel ürün, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet mermi ve 222 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, şüphelilerin “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçunu da işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan malvarlığına el konuldu. El konulanlar arasında şüphelilere ait banka ve mali kurumlardaki hesaplar, 3 konut, 6 arsa ve tarla olmak üzere toplam 9 taşınmaz ile 2 ayrı araç yer aldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kamu görevlileri S.K. ve B.A. ile birlikte B.G., Y.G., Y.U. ve L.G. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.