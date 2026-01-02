İlginizi Çekebilir

EY vergi dönüşümü için yapay zeka destekli çözümlerini sundu
Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı
Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
Ahşap meraklısı müdür görev yaptığı okulun mobilyalarını kendi üretiyor
Hatay'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu, Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı
Osmaniye’de 7 Ocak coşkusu, ortaokullar arası şiir yarışmasıyla taçlandı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aydınlı öğrencilerden Hatay'daki depremzede akranlarına yeni yıl mesajı
Mersin'de kara saplanan araçta mahsur kalan aile belediye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

Osmaniye’de yaklaşık 6 ay önce bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hizmete ara verilen Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan tesiste, lisanslı sporcular performans grubu kapsamında cankurtaranlar ve uzman eğitmenler eşliğinde ilk yüzme derslerine kaldığı yerden başlıyor. Yapılan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarıyla havuzun modern, güvenli ve donanımlı bir spor merkezi haline getirildiği belirtilerek, sporculara ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasının hedeflendiği vurgulandı. 
Yenileme çalışmaları kapsamında tesiste kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik altyapı çerçevesinde brülör kazanları ile doğal gaz hattının bakım ve onarımı yapılırken, çırpınma havuzu eşanjörü değiştirildi ve sisteme 5 tonluk kullanma suyu yedek kazanı eklendi. Havuz suyu hattındaki vanalar yenilenirken, yangın su hattı ve hidroforların bakımları tamamlandı. Chiller (soğutma) sistemi ile nem alıcılar yeniden devreye alındı, pis su kanallarına kıyıcı motorlar yerleştirildi ve çırpınma havuzu klimaları elden geçirildi. Ayrıca havuz suyu kum filtrelerinin kum değişimi yapılırken, merdiven kaymaz bantları yenilendi, taban (zemin) ıslahı gerçekleştirildi. Atık su ve pis su logarları ayrıldı, giriş bölümündeki duvar ve zemin fayansları yenilendi, duvar boyama işlemleri yapıldı ve denge havuzu tamir edildi. Bunun yanı sıra dış cephede yağmur suyu açık gider hattı düzenlenirken, çatıdan inen su gider boruları değiştirildi. Tavan lambaları ile havuz üstü ve tribün üzeri aydınlatmalar yenilenirken, elektrik panosunun tamiratı yapıldı ve havuz içi LED aydınlatmalar da değiştirildi. Yetkililer, tesiste düzenli olarak sürdürülecek bakım çalışmalarıyla hizmet kalitesinin artırılacağını, sporcular ile vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüzme imkânı sunulacağını belirtti. 



Osmaniye 2.01.2026 12:46:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

2026 Yılına Girerken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

EY vergi dönüşümü için yapay zeka destekli çözümlerini sundu

2

Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı

3

Osmaniye tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

4

Ahşap meraklısı müdür görev yaptığı okulun mobilyalarını kendi üretiyor

5

Hatay'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü

6

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu, Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

7

Osmaniye’de 7 Ocak coşkusu, ortaokullar arası şiir yarışmasıyla taçlandı

8

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

9

Aydınlı öğrencilerden Hatay'daki depremzede akranlarına yeni yıl mesajı

10

Mersin'de kara saplanan araçta mahsur kalan aile belediye ekiplerince kurtarıldı