Osmaniye’de ocak ayında 658 asayiş şüphelisi yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-31 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve olaylara karışan yüzlerce şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Emniyet birimlerince ocak ayında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 658 şüpheli yakalanırken, bunlardan 72’si tutuklandı, 42’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 544 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise uyuşturucu ticareti, kullanımı ve bulundurulması suçlarından 163 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 7’sine adli kontrol uygulandı, 119’u serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 40 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terörle mücadele kapsamında ise PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 28 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 346 kişi yakalanırken, bunlardan 12’si tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ocak ayı içerisinde yapılan operasyonlarda; 2 bin 148 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 63 gram metamfetamin, 663 gram bonzai, 782 gram esrar, 29 gram fubinica, 23 adet extacy, 20 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 20 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 21 av tüfeği, 6 kesici-delici alet, 15 bin 577 paket kaçak sigara, 12 bin 973 paket elektronik sigara tütünü, 550 bin makaron, 20 litre etil alkol ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 625 TL para ele geçirildi.

TRAFİKTE 1 MİLYONU AŞAN CEZA

Trafik denetimlerinde ise abartı egzoz, park ihlali ve diğer kural ihlalleri nedeniyle yüzlerce araca toplam 1 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandı. 163 araç ile 147 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.