Osmaniye’de piyasa değeri 1 milyon dolar olan Tevrat rulosu ele geçirildi

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu değerlendirilen, üzerinde Süleyman mührü (Davut Yıldızı) bulunan ve içerisinde Tevrat yer alan 12’nci yüzyıla ait yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Malatya’dan Osmaniye’ye tarihi eser niteliğinde bir malzemenin satılmak üzere getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda; üzerinde Süleyman mührü (Davut Yıldızı) bulunan, içerisinde Tevrat yer aldığı değerlendirilen ve 12’nci yüzyıla ait olduğu belirtilen, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eserin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu değerlendirildiği bildirildi. Operasyonda İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D. (66) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.



