Osmaniye’de Ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

Osmaniye'de, Ramazan Ayı’nın yaklaşması nedeniyle vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla denetimler artırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Personeli ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla il genelinde ortak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gıda işletmelerinin hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve depolama şartları ile mevzuata uygunlukları titizlikle kontrol edildi. Vatandaş sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin Ramazan Ayı boyunca da aralıksız ve aynı hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi.