Osmaniye’de, restorasyon halindeki 115 yıllık okulda yangın

Osmaniye’de, 115 yıllık geçmişe sahip Yediocak İlkokulu binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okulda, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarına başlanan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü Osmaniye’nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştuğu öğrenildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.