İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de sağanak ve fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı
Osmaniye’de tefecilik ve silah ticaretine yönelik operasyon: 15 tutuklama
Alanya'da hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
GÜNCELLEME - Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı
Isparta'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Kahramanmaraş'ta "Çocuk evleri sitesi yapımına destek" buluşması gerçekleştirildi

Osmaniye’de sağanak ve fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı

Osmaniye’de sağanak ve fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı

Osmaniye’de sağanak ve fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı

Osmaniye’de etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle göle dönen yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından sırtta taşınarak güvenli alanlara tahliye edildi. Ayrıca, Karaçay Deresi'nin debisinin yükselmesi cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Osmaniye'de sağanak ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fakıuşağı Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yatan ağaçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı kavşağının yan sokağında su birikintisi içinde kalan motosikletli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su içinde kalan araçlar da ekiplerin çalışmasıyla güvenli alanlara çekildi. İtfaiye erleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları sırtında taşıyarak güvenli bölgeye götürdü.
Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Osmaniye’mizde etkisini artıran yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları ve trafik aksamaları yaşanmaktadır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanızı ve riskli güzergâhlardan uzak durmanızı önemle rica ediyorum. Ekiplerimiz sahada; gelişmeleri anbean takip ediyor ve olumsuz hadiselere ivedilikle müdahale ediyoruz” dedi.
Öte yandan Valilik'ten yapılan meteorolojik uyarıda, 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Osmaniye genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Belediye ile AFAD ve DSİ’ye ait ekiplerin sahada teyakkuz halinde oldukları bildirildi.



Osmaniye 13.02.2026 09:54:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ sağanak fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de sağanak ve fırtına; ekipler mahsur kalanları sırtında taşıdı

2

Osmaniye’de tefecilik ve silah ticaretine yönelik operasyon: 15 tutuklama

3

Alanya'da hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü

4

GÜNCELLEME - Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

5

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

6

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

7

Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı

8

Isparta'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

9

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

10

Kahramanmaraş'ta "Çocuk evleri sitesi yapımına destek" buluşması gerçekleştirildi