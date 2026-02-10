İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye’de TIR devrildi, alev alev yandı; itfaiye ters yönden müdahale etti
Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti
Antalya Sağlık Müdürü Özkan'dan Kemer Devlet Hastanesine ziyaret
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu:

Osmaniye’de TIR devrildi, alev alev yandı; itfaiye ters yönden müdahale etti

Osmaniye’de TIR devrildi, alev alev yandı; itfaiye ters yönden müdahale etti

Osmaniye’de TIR devrildi, alev alev yandı; itfaiye ters yönden müdahale etti

Osmaniye’de otoyolda kontrolden çıkarak devrilen TIR alev aldı. Yangında çekici tamamen yanarken, dorsede yüklü rulo halindeki ıslak mendil havluları zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, emniyet şeridinin kapatılması nedeniyle ters yönden ilerleyerek mümkün oldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana istikametine seyir halinde olan 76 AAC 452 plakalı, rulo halinde ıslak mendil havlusu yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü araçtan çıkarak kendini kurtarırken, TIR kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç yangını nedeniyle otoyolda ulaşım dururken, bazı sürücülerin emniyet şeridini kapatması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekti. Jandarma ekiplerince yolun ulaşıma kapatılmasının ardından itfaiye ekipleri ters yönden ilerleyerek yangına müdahale etti.

Yangında TIR’ın çekici kısmı tamamen yanarken, dorsedeki yükte de hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Osmaniye 10.02.2026 07:45:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ devrildi yandı; itfaiye yönden müdahale

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı

2

Osmaniye’de TIR devrildi, alev alev yandı; itfaiye ters yönden müdahale etti

3

Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti

4

Antalya Sağlık Müdürü Özkan'dan Kemer Devlet Hastanesine ziyaret

5

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

6

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

7

İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi

8

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:

9

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası açılışında konuştu:

10

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta TARDİP Projesi'nin tanıtım programında konuştu: