Osmaniyeli sporcular, Türkiye Ju Jıtsu Şampiyonası’ndan 19 madalyayla döndü

Osmaniyeli Sporcular, Türkiye Ju Jıtsu Şampiyonası’ndan büyük bir başarıya imza atarak, 19 madalyayla kente döndü. Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen ve üç gün süren Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası sona erdi. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele eden Osmaniye temsilcileri, şampiyonayı 9 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamladı.

Şampiyonanın ilk gününde Fighting branşı müsabakalarında Ecem Spor Kulübü’nden Esra Delal Öztek ve Azra Belinay Berk altın madalya kazanırken, Burak Efe Bozan gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyon Spor Kulübü’nden Esra Tatlıer gümüş madalya elde ederken, Hanedan Spor Kulübü’nden Goncagül Üstünel altın, Yağmur Betül Kalle ve Yağmur Tümkaya ise bronz madalya kazandı.

İkinci gün müsabakalarında Osmaniyeli sporcular başarı grafiğini sürdürdü. Goncagül Üstünel, Esra Delal Öztek ve Burak Efe Bozan altın madalya kazanırken, Esra Tatlıer gümüş, Azra Belinay Berk ile Yağmur Tümkaya bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın son gününde No-Gi kategorisinde ise Esra Tatlıer, Yağmur Betül Kalle ve Burak Efe Bozan altın madalya kazanarak dikkat çekti. Goncagül Üstünel gümüş, Yağmur Tümkaya ile Azra Belinay Berk ise bronz madalya aldı. Üç gün boyunca sergiledikleri performansla öne çıkan Osmaniyeli sporcular, elde ettikleri derecelerle kulüplerini ve Osmaniye’yi başarıyla temsil ederek kente gurur yaşattı.