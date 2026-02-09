Osmaniyeli sporcular, U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda dereceye girdi

İlginizi Çekebilir

Osmaniyeli sporcular, Nejat Kök U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldular. 
Nejat Kök U16 Türkiye Salon Şampiyonası 6–8 Şubat tarihleri arasında Bursa’da düzenlendi. U16 60 metre engelli yarışlarında mücadele eden Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Muhammet Erdal Tokgöz, Türkiye şampiyonu olurken, Alper Çolak ise Türkiye 6’ncısı olarak yarışmaları tamamladı. Ayrıca Alper Çolak, Kerem Özgür Bodur, Kerem Çolak ve Muhammet Erdal Tokgöz’den oluşan Osmaniye takımı, 4x200 metre bayrak yarışında takım halinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.



Osmaniye 9.02.2026 14:21:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniyeli sporcular Türkiye Salon Şampiyonası’ dereceye girdi

