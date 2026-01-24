İlginizi Çekebilir

"Parçalanmış Ailelerin Öyküsü-85 Yıl Sonra Girit'te Buluşma" belgeseli Mersin'de izleyiciyle buluştu

MERSİN - Girit Türklerinin Çukurova'ya geliş öyküsünü anlatan "Parçalanmış Ailelerin Öyküsü-85 Yıl Sonra Girit'te Buluşma" belgeseli Mersin'de izleyiciye sunuldu.

Yönetmenliğini Yüksel Hançerli'nin üstlendiği belgesel film, Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşmeye göre gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin ardından gemilerle Girit'in Kandiye Limanı'ndan Mersin Limanı'na gelen binlerce Giritlinin öykülerinin anlatıldığı belgeseli vatandaşlar ilgiyle izledi.

Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülçin Kılınçlar, AA muhabirine, izleyicilerin büyük oranda birbirini tanıdığını belirterek, amaçlarının da Giritli aileleri bir araya getirmek ve birleştirmek olduğunu söyledi.

Giritli mübadillerden ve belgeselin yönetmeni Yüksel Hançerli'nin kardeşi Yücel Hançerli de belgesel sayesinde Çukurova bölgesindeki birçok kişinin Girit'teki akrabalarını aramaya başladığını ifade etti.



