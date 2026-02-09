Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı

ANTALYA - Pedalia, bisiklette kış yarış serisinin ilk etabı olan Grand Prix Antalya'yı gerçekleştirdi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Alanya ilçesinde yapılan yarışa, 11 ülkeden 70 elit sporcu katıldı.

Organizasyonda, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tarakçı birinci, Spor Toto Continental Team sporcusu Tahir Buğra Yiğit ikinci, İstanbul Team sporcusu Tomas Barta üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, Antalya'nın bisiklet ekosistemi açısından değerli bir merkez olduğunu belirtti.

Pedalia olarak yeni bir sezona başlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Özkırmızı, şunları kaydetti:



"2025 yılı, hem düzenlediğimiz yarışların kalitesi hem de kazandığımız uluslararası ödüller sayesinde bizim için son derece tatmin edici geçti. Bu başarılar, 2026 yılında daha büyük hedefler belirlememize ve yeni ufuklara yönelmemize vesile oldu. Bu yılda da Türk bisikletini uluslararası arenada tanıtmaya ve bisiklet turizminin Türkiye'de gelişmesine katkıda bulunmaya kararlıyız."

Pedalia, kış serisine 21 Şubat'taki yarışla devam edecek.