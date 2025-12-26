QCAR Mobilite Bursa'daki yeni şubesini hizmete açtı

İSTANBUL - Maher Holding'in mobilite alanındaki yenilikçi markası QCAR Mobilite, 43. şubesini Bursa'da hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maher Holding'in mobilite alanındaki yenilikçi markası QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki genişlemesini sürdürüyor.

Yeni şubenin yatırımcısı, Deka Global Sigorta'dan Kadri Düzgün olurken, açılış törenine, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta, QCAR Mobilite ve Quick Finans yönetim kadrosuyla bölge acenteleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesinde Bursa'da düzenlenen öğle yemeği buluşmasında, bölge acenteleriyle bir araya gelinerek Quick Sigorta'nın 2025 yılına dair veriler, 2026'nın stratejik öncelikleri ve finansal ürünler kapsamlı şekilde ele alındı.



Buluşmada ayrıca Quick Finansall ekosistemi hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve acenteler, sorularını doğrudan yöneticilere iletme imkanı buldu.

- "Bu yapıyı Türkiye'nin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz."

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Yaşar, QCAR Mobilite'nin acente odaklı büyüme modeline dikkati çekti.

Yaşar, her yeni şubenin, sahadaki güçlerini büyüten ve acentelerinin potansiyelini görünür kılan bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Quick Finansall ekosistemiyle sigortayı, finansmanı ve mobiliteyi aynı potada birleştiriyoruz. Acentelerimiz yalnızca sigorta satmıyor, müşterisine uçtan uca bir çözüm sunuyor. Bursa gibi üretim, ticaret ve hareketliliğin yüksek olduğu bir şehirde QCAR Mobilite'nin yer alması, bu vizyonun sahadaki karşılığını görmek açısından da çok kıymetli. Bu yapıyı Türkiye'nin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz."

QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Özışık da mobilitenin, geleceği çok parlak bir alan olduğunu, acentelerinin bu alana girerek satış gücünü çeşitlendirmesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

Özışık, Bursa'daki iş ortaklarının bu vizyonu sahiplendiğini görmenin sevindirici olduğunun altını çizerek, "Doğru şehirlerde, doğru iş ortaklarıyla ilerliyoruz. Bursa'daki yeni şubemizin kısa sürede çok güçlü bir hizmet noktası haline geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.