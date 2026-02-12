Quick Finans "2. El Oto'nun Yıldızları Çalıştay ve Ödül Programı" düzenledi

İSTANBUL - Quick Finans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "2. El Oto'nun Yıldızları Çalıştay ve Ödül Programı" düzenledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Otomotiv Pazarını 2. El Belirler!" sloganıyla gerçekleştirilen programda, ikinci el otomotiv ticaretinde güven, dijitalleşme ve finansman modelleri tüm yönleriyle ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, grubun 2017 yılında Quick Sigorta ile başlayan yolculuğunun, finansal ekosisteme dönüştüğünü belirtti.

Dünyadaki örneklerin aksine Türkiye'de sistemin önce bankalar üzerinden kurulduğunu anlatan Yaşar, söz konusu yapıyı sigorta ve fon yaratan şirketlerle entegre hale getirdiklerini aktardı.

Yaşar, temel amaçlarının iş ortaklarıyla rekabete girmek değil, acenteleri ve bayileri birer "finansal market" haline getirmek olduğuna dikkati çekerek, sadece sigorta veya krediyle sınırlı kalmayıp gayrimenkulden mobiliteye kadar grubun ürettikleri tüm enstrümanların satışında acentelere rol verileceğini, bu sayede iş ortaklarının bütünleşik hizmet sunan merkezlere dönüşeceğini vurguladı.

Türkiye'deki araçların yüzde 75'inin kaskosuz olduğunu ve bu nedenle geliştirilen "KASKONOMİQ" ürününün önemli olduğuna işaret eden Yaşar, sigorta şirketlerinin genellikle belirli yaşın üzerindeki araçları sistem dışı bıraktığını, KASKONOMİQ ile riskin tamamını üzerinde taşıyan vatandaşlara, trafik sigortası primlerine yakın bedellerle muafiyetli koruma sağladıklarını belirtti.

Yaşar, özellikle gençlerin otomobile erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurgulanan "Lüküs Hayat Sigortası"nın, döviz bazlı bir birikim modeli sunduğunu aktararak, belirli bir birikim seviyesine ulaşan kullanıcılara, grup bünyesindeki QCAR Mobilite üzerinden tek taraflı bir taahhütle otomobil alma garantisi verdiklerini ifade etti.

Ekosistemin mobilite ayağında QCAR Mobilite ile yıllık 200 bin gün ikame kiralama hacmine ulaştıklarını anlatan Yaşar, 2026 hedeflerinin 81 ilin tamamında hizmet ağını canlandırmak olduğunu vurguladı.

Yaşar, inşaat sektöründe ise müteahhitlikten ziyade "gayrimenkul geliştirme" odaklı ilerlediklerine dikkati çekerek, bina tamamlama sigortasının önemli olduğunu kaydetti.

- "İkinci el pazarı, sıfır araç pazarının 8 ila 10 katı büyüklüğünde"

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ da ikinci el araç pazarının, sıfır araç pazarının 8 ila 10 katı büyüklüğünde olduğuna işaret etti.



Son 3 yılda pazarda yaşanan rekor serisinin temel dinamiklerinin elektrikli araçlarda çağın dönüşümü ile SUV araçlarla gelen teknoloji dönüşümü ve reel fiyatlarda düşüş olduğunu vurgulayan Karadağ, "altın fiyatlarındaki artışa bağlı servet etkisi"nin de arz esnekliği olan otomotiv sektöründeki talebe yansıdığını aktardı.

Karadağ, finansmana erişimde sektördeki en büyük bariyerlerden biri olan "yaş sınırı" konusuna çözüm getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün bugüne kadar çözüm getirilememiş bir sorununa odaklandık. Türkiye'deki 33,6 milyonluk araç parkının yüzde 37'si 16 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor. Bu grup büyük ölçüde kredi imkanlarından yoksun. Quick Finans olarak bu ay itibarıyla 16 yaş ve üzeri araçlara kredi vermeye başlayacağız. Yaş sınırıyla kredilendirme dışı kalan yaklaşık 6,5 milyonluk araç parkı, bu hamleyle sisteme dahil olacak. Bu model sadece satış hacmini değil, yaygın bir şekilde uygulanan takas sistemine de katkı sağlayarak pazarın sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini de destekleyecektir."

Hibrit ve elektrikli araç satışlarının son 3 yılda yüzde 576 gibi rekor bir büyüme sergilediğini, SUV modellerin pazar payının ise yüzde 61,9 seviyesine ulaştığını aktaran Karadağ, tüketici tercihlerindeki bu radikal dönüşümün finansman ihtiyaçlarını da çeşitlendirdiğini vurguladı.

Karadağ, her ay yayınladıkları 2. El Oto Raporu ile bu verilerin analiz ve yorumlarını şeffaf bir şekilde sektörle paylaşarak, piyasaya ışık tutmaya devam edeceklerini anlattı.