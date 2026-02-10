İlginizi Çekebilir

Saint-Gobain Türkiye'de üst düzey atama

İSTANBUL - Saint-Gobain Türkiye'nin yeni Üst Yöneticisi (CEO) Murat Savcı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saint-Gobain Türkiye'de üst yönetimde gerçekleştirilen görev değişimiyle yeni dönem başlıyor.

Savcı, şirketin Türkiye'de 12 markasıyla faaliyet gösteren şirketlerinin yönetiminden sorumlu olacak. Saint-Gobain Türkiye şirketleri Weber, Chryso, Saint-Gobain Aşındırıcılar ile 2 ortaklık şirketi İzocam ve Dalsan'ın yönetim kurullarında görev alacak olan Savcı, Saint-Gobain'in Türkiye'deki kilit operasyonlarının yönetişimine liderlik edecek.

Savcı'nın öncelikleri arasında, şirketin yeni stratejik planı "Lead&Grow" doğrultusunda şirketin bütünleşik çözüm sunan konumunu güçlendirmek, müşteriler için tercih edilen iş ortağı konumunu pekiştirmek ve tüm iş kollarında uzun vadeli, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi hızlandırmak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savcı, köklü ve küresel ölçekte güçlü bir grubun Türkiye organizasyonuna liderlik edecek olmanın kendisi için gurur olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yapı ve altyapı çözümleri alanında önemli potansiyele sahip olduğunu aktaran Savcı, "Önümüzdeki dönemde güçlü ekiplerimizle birlikte bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

Savcı, Türkiye organizasyonunun uzun vadeli, sürdürülebilir ve karlı büyümesini bir adım ileri taşıyacaklarını kaydederek, "Bu doğrultuda düşük karbonlu ve yüksek katma değerli çözümlerimizi daha da geliştirecek, müşterilerimize daha entegre hizmetler sunarak topluma, çevreye ve paydaşlarımıza değer katan iş anlayışımızı daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Murat Savcı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1991-1994 arasında Almanya Dortmund Teknik Üniversitesinde inşaat ekonomisi ve hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Savcı, aynı dönemde üniversitede inşaat fiziği alanında akademik çalışmalar yürüttü.

Profesyonel kariyerine Almanya'da başlayan Savcı, uzun yıllar uluslararası inşaat ve sanayi gruplarında proje yönetimi ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Türkiye'de Baumit Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Koramic Yapı Kimyasalları AŞ'de 2012-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Savcı, eş zamanlı olarak Belçika merkezli Koramic Chemicals NV'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak uluslararası operasyonlardan sorumlu oldu.

İzocam Genel Direktörü olarak 2020'de Saint-Gobain Grubu'na katılan Savcı, burada şirketin sürdürülebilirlik, inovasyon ve operasyonel verimlilik odaklı dönüşüm sürecine liderlik etti.

İzocam'ın pazar konumunun güçlenmesine ve yüksek katma değerli çözümler alanındaki yetkinliklerinin gelişmesine katkı sunan Savcı, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.



