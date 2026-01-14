Samsung CES 2026'da televizyon inovasyonlarının yol haritasını açıkladı

İSTANBUL - Samsung, 2026 yılı ve sonrasına yönelik televizyon inovasyonlarının yol haritasının detaylarını Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2026) kapsamında düzenlediği Görsel Ekranlar Deep Dive Panelinde açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Görsel Ekranlar İş Birimi Başkanı SW Yong'un yönettiği panel, CES 2026 kapsamında Las Vegas'ta gerçekleştirildi.

Panel, Samsung'un bağlantılı evlerde televizyonun rolünü nasıl yeniden tanımladığını vurguladı.

Global televizyon pazarının seçkin ürünlere yönelik talebi, daha büyük ekranlar ve akıllı deneyimlerle yeni bir aşamaya geçtiği dönemde Samsung, televizyonun geleceğine yönelik stratejilerini paylaştı.

Panelde Samsung, sunduğu görüntü kalitesinin yanında yeni nesil yapay zeka özellikleriyle televizyonların yeteneklerini geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

Görsel ekran sektörü için 2026'nın önemli bir yıl olması beklenirken Micro RGB ve OLED, "premium televizyon" segmentinde öne çıkıyor. Mini LED ürünlerinin "premium televizyon" teknolojisine erişimi artırması beklenirken ultra geniş ekranlar ise evde ve ev dışında eğlence deneyimini geliştiriyor.

- "Televizyon pasif ekrandan akıllı asistana dönüşüyor"

Samsung'un 2026 stratejisinin merkezinde, televizyonu daha sezgisel, sohbete dayalı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için geliştirilen yeni akıllı platform "Vision AI Companion" (VAC) yer alıyor.

Samsung'un neredeyse tüm televizyon serisine entegre edilen VAC teknolojisi, kullanıcının izlediği içeriğin ne olduğunu anlıyor, ihtiyaçları önceden tahmin ediyor, içerikle ilgili yararlı bilgileri doğrudan ekranda gösteriyor.

Böylece televizyonlar pasif bir ekran olmaktan çıkıp günlük yaşamın aktif bir parçası haline geliyor. Ekosistemine yapay zekayı entegre ederek televizyonun rolünü eğlencenin ötesine taşıyan Samsung, daha akıllı ev entegrasyonu ve daha anlamlı etkileşimler sağlıyor. Bu yaklaşımla Samsung hem tüketicilerin öncelik verdiği görüntü kalitesini ve güvenilirliği koruyor hem de kullanıcılarına uyum sağlayan bağlantılı deneyimler sunma kararlılığını sürdürüyor.

- "Micro RGB TV ile yaşam tarzına odaklı inovasyon"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlar İş Birimi Başkanı SW Yong, televizyon izleme deneyiminin dönüşmekte olduğunu belirtti.

Yong, izleme odaklı bir deneyimden kullanıcılarla doğrudan kurulan etkileşime dayanan bir deneyime geçiş yapıldığını vurgulayarak, "Televizyon teknolojileri gelişmeye devam ederken, Samsung, donanımdaki başarı mirasını geliştirerek liderlik rolünü her yıl sürdürmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Samsung Electronics Görsel Ekranlar İş Birimi Başkan Yardımcısı Hun Lee, Samsung'un yeni 130 inç Micro RGB TV'sinin Samsung'ta ilk olma başarısına imza atan bir ürün olduğunu ve şirketin yaşam tarzına yönelik televizyon inovasyonlarına olan bağlılığını gösterdiğini kaydetti.

Hun Lee, içeriklerin kalitesinin artmasıyla, kullanıcıların da kendilerini içeriklere daha fazla kaptırmak istediğini vurgulayarak, Samsung'da ürünlerini geliştirirken sadece teknik özelliklere değil VAC gibi teknolojilerin sağladığı somut deneyimlere de odaklandıklarını anlattı.