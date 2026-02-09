Schneider Electric Motivair, yapay zeka fabrikaları için yeni nesil CDU'yu tanıttı

İSTANBUL - Schneider Electric'in Motivair markası, yüksek yoğunluklu veri merkezlerini güvenilir ve ölçeklenebilir şekilde soğutmak üzere tasarlanan, 2,5 megavat (MW) kapasiteli yeni Soğutucu Dağıtım Ünitesi'ni (CDU) tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MCDU-70, Motivair portföyünde sunulan en yüksek kapasiteli CDU olma özelliğini taşıyor ve yeni nesil Grafik İşlem Birimleri (GPU) ve gigavat ölçeğindeki yapay zeka fabrikalarının zorlu gereksinimlerini karşılamak için esnek ve ölçeklenebilir çözüm sunuyor.

Schneider Electric'in EcoStruxure yazılımını kullanan Motivair CDU'ları, merkezi bir sistem olarak çalışarak mevcut soğutma ihtiyaçlarını karşılarken, yeni nesil HPC, yapay zeka ve hızlandırılmış hesaplama iş yükleri için 10 MW ve üzeri ölçeklenme imkanı sağlıyor.

Kompakt ve yüksek verimlilik sunan MCDU-70, Motivair'in CDU ürün ailesinin en yeni üyesi olarak konumlanıyor. Ünitenin kapasitesi, NVIDIA Omniverse DSX Blueprint gibi 10 MW'tan başlayarak gigavatt ölçeğine ulaşmayı hedefleyen büyük ölçekli tesislerin ihtiyaçlarıyla birebir örtüşüyor.

Her biri 2,5 MW kapasite sunan 6 adet MCDU-70, bu tür tasarımlarda 4 2 yedeklilik sağlayabiliyor ve söz konusu kapasite, NVIDIA'nın GPU yol haritasını öngörülebilir gelecekte de destekleyecek nitelikte bulunuyor.

Ayrıca yapay zeka fabrikalarına güç veren GPU'lar, geleneksel Merkezi İşlem Birimi'ne (CPU) kıyasla 20 ila 50 kat daha fazla ısı üretiyor. Bu durum, yapay zeka çağında sıvı soğutmayı bir tercih olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getiriyor.

Yapay zeka kümelerini devreye alan kurumlar, 1 MW ve üzerine çıkması öngörülen aşırı raf güç yoğunluklarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Motivair markası, müşterilerinin bu talepleri karşılamasını ve ihtiyaç duyulan kapasiteye birebir uyum sağlayacak CDU modelleri veya özel olarak tasarlanmış CDU'lar ile daha akıllı şekilde ölçeklenmesini mümkün kılıyor.

MCDU-70'in portföye eklenmesiyle Schneider Electric'in uçtan uca sıvı soğutma portföyü, güncel ve geleceğe dönük performans gereksinimlerini karşılayacak şekilde 105 kilovat ile 2,5 MW arasında değişen CDU seçeneklerini kapsar hale geldi.



Her bir CDU, ölçeklenebilir yapısı ve Schneider Electric'in yazılım çözümleriyle kusursuz entegrasyonu sayesinde veri merkezi işletmecilerine hassas ve güvenilir soğutma kapasitesi sunuyor.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki ileri üretim merkezleri aracılığıyla küresel ölçekte sunulan MCDU-70, kompakt bir ayak izi içinde gerçek anlamda ölçeklenebilir 2,5 MW soğutma kapasitesi sağlıyor. Tam akış performansını koruyarak ödünsüz şekilde daha yüksek kullanılabilir basınç sunan MCDU-70, hem bugünün veri merkezi soğutma ihtiyaçlarını hem de gelecekteki GPU nesillerini desteklemek üzere tam donanımlı olarak tasarlandı.

- Motivair'in CDU ürün ailesi enerji tüketimini de azaltıyor



Ünitenin öne çıkan özellikleri ve yetkinlikleri, "Kapasite ve Verimlilik", "Performans ve Güvenilirlik" ve "Ölçeklenebilir Tasarım" şeklinde sıralanıyor.

"Kapasite ve Verimlilik", çift ısı eşanjörüyle tasarlanan MCDU-70, minimum sistem basınç kaybı ile doğru paralel filtrasyon sağlarken, raf seviyesinden tesis ölçeğine kadar sistem verimliliğini koruyarak sektör standardı olan kilovat başına 1,5 LPM akış hedefini sürdürüyor.

"Performans ve Güvenilirlik" de tüm CDU modelleri, gerçek çalışma koşullarını yansıtan sıkı test süreçlerinden geçirilerek, üretim hattının sonunda pompaların tam yükte çalıştığı uçtan uca testler ve dijital ikiz simülasyonları ile doğrulanıyor. Schneider Electric'in küresel uzman ağı, tasarımdan bakıma kadar müşterileri destekleyerek sistemlerin daha akıllı, uzun süreli ve verimli çalışmasını sağlıyor.

"Ölçeklenebilir Tasarım" da MCDU-70, modüler ve yapı taşı yaklaşımıyla tasarlanmış kapsamlı bir CDU ailesinin parçası olarak, işletmecilere yapay zeka kurulum hedeflerine en uygun modeli seçme konusunda daha fazla esneklik sunuyor.

Motivair'in MCDU-25'ten MCDU-70'e uzanan tüm CDU ürün ailesi, hassas akış kontrolü, gerçek zamanlı izleme ve uyarlanabilir yük dengeleme özellikleriyle gelişmiş ısıl yönetim stratejilerini destekliyor, tesis performansını optimize ederken enerji tüketimini de azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Motivair Üst Yöneticisi (CEO) Rich Whitmore, şunları kaydetti:

"Yapay zeka yavaşlamıyor. Çözümlerimiz, çip ve silikon teknolojilerindeki evrimle aynı hızda ilerleyecek şekilde tasarlandı ve en kritik anlarda yeni nesil performans sunuyor. Günümüzde veri merkezlerinin başarısı, yeni nesil Yapay Zeka Fabrikası kurulumlarına uyum sağlayan ölçeklenebilir, güvenilir ve verimli altyapı çözümleri sunabilmeye bağlı. Biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla birlikte ölçeklenebilen kanıtlanmış sıvı soğutma çözümlerimizle bu kritik ana yanıt veriyoruz."

