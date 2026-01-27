Şef Giuseppe Mengoli ve piyanist Cem Babacan İDSO DenizBank konserinde buluşacak

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 30 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), şef Giuseppe Mengoli ve piyanist Cem Babacan'ı aynı sahnede bir araya getirecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın desteklediği İDSO DenizBank Konserleri kapsamında, ocak ayının son dinletisinde sanatseverlere, iki önemli yapıtla müzik ziyafeti sunulacak.

Şef Mengoli yönetimindeki orkestra, piyanist Babacan'a eşlik edecek. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin ilk bölümünde, Johannes Brahms'ın 1861'de keman, viyola, çello ve piyano için bestelediği Piyano Kuarteti No.1, Op.25 eseri, Arnold Schoenberg'in 1937 tarihli orkestrasyonuyla seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında ise Ludwig van Beethoven'ın klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü niteliği taşıyan Piyano Konçertosu No.1 adlı yapıtı dinleyiciyle buluşacak.

Cem Babacan, yorumu ve teknik ustalığıyla gecenin solistliğini üstlenirken, 2023'te "Mahler Şeflik Yarışması"nda birinciliğe layık görülen Giuseppe Mengoli ise enerjik ve çağdaş yaklaşımıyla orkestrayı yönetecek.​​​​​​​



