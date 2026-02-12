İlginizi Çekebilir

Şekerbank'tan "Yerinde Kredi" ile çiftçilere anında finansman desteği

İSTANBUL - Şekerbank, çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarına yönelik nakit desteğine daha hızlı ve kolay erişebilmesi amacıyla "Yerinde Kredi" platformunu hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, platform kapsamında Şekerbank'ın anlaşmalı olduğu tarımsal girdi satan iş yerlerinden alışveriş yapan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler, şubeye gitmeden hasat dönemine göre geri ödemeli ve 15 aya varan vadelerle masrafsız kredi imkanından anında yararlanabiliyor.

Bu kapsamda banka, "Yerinde Kredi" platformundaki ilk işbirliğini Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ile gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde PANKOBİRLİK'e bağlı kooperatif satış mağazalarının dahil olduğu uygulama kapsamında, çiftçilerin finansmana erişimindeki engelleri ortadan kaldırarak nakit akışlarını sürdürmeleri hedefleniyor. ​​​​​​​

PANKO yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarası ve doğum tarihini (GGAAYYYY) 1953'e SMS ile gönderen çiftçiler, platform üzerinde kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Tarım Bankacılığı Grup Başkanı Emre Doğan, platformla finansmana anında erişim imkanı sunduklarını belirtti.

Doğan, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerin ihtiyaç duydukları anda uygun koşullarla finansmana erişebilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına uygun dijital ürünler geliştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz 'Yerinde Kredi' platformuyla çiftçilerimiz tarımsal girdilerini temin ederken, şubeye gitmeden anında finansmana erişebilme imkanı buluyor. İlk olarak PANKOBİRLİK işbirliğimizle çiftçilerimizin kullanımına sunduğumuz bu platform sayesinde yeni işbirlikleri de gerçekleştirerek geniş üretici kitlelerine doğrudan ulaşıp, tarımsal üretimin kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sunacağız."

PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan da Türkiye'nin tarımına katkı sunmayı sürdürdüklerini aktardı.

Demirhan, "Ülkemiz çiftçisinin tarımsal faaliyetlerinde kullandığı her türlü girdinin temini, dağıtımı ve koordinasyonunu yapan Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst örgütü ve temsilcisi olan PANKOBİRLİK olarak, ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerini geliştirmek ve finansman yapılarına katkıda bulunmak amacıyla Şekerbank ile yapmış olduğumuz işbirliğini genişleterek ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



