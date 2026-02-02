Siemens ve ENKA İnşaat'tan veri merkezi işbirliği

İSTANBUL - Siemens ile ENKA İnşaat, Tuzla Veri Merkezi Projesi kapsamında işbirliği gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens, işbirliği kapsamında ENKA İnşaat'ın veri merkezleri ve yeni nesil dijital altyapı yatırımlarına odaklanan grup şirketi ENKA Data Solutions'ın Tuzla Veri Merkezi Projesi'nde uçtan uca dijital altyapı çözümleriyle yer alacak.

İşbirliğiyle yüksek operasyonel süreklilik, enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik odağında yeni nesil bir veri merkezi altyapısının oluşturulması hedefleniyor.



Siemens, yapay zeka, bulut bilişim ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarının artan ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan projede, orta ve alçak gerilim elektrik dağıtım sistemlerinin yanı sıra hava izoleli ve gaz izoleli orta gerilim panoları ile alçak gerilim panolarını kapsayan altyapı çözümleri sunuyor.

Projede, enerji izleme ve yönetimi, bina otomasyonu ve soğutma sistemleri yönetimi gibi dijital altyapı çözümleriyle veri merkezi için uçtan uca bir dijital altyapı yaklaşımı da hayata geçiriliyor.



Söz konusu bütüncül yaklaşım sayesinde veri merkezinin enerji altyapısında dijital izlenebilirlik sağlanırken, operasyonel risklerin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.



- "Veri merkezlerini dijital çağın fabrikaları olarak görüyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, veri merkezlerini dijital çağın fabrikaları olarak gördüğünü belirtti.

Veri merkezlerinin enerji ve verinin kesiştiği yerde yapay zekayı gerçek ekonomiye dönüştüren kritik alt yapılar olduğunu aktaran Gelis, "Bu nedenle veri merkezleri, bugünün kapasite ihtiyacına değil, Türkiye'nin rekabet gücüne ve dijital dayanıklılığına yapılan bir yatırımdır. Bu bağlamda, ENKA gibi inşaat sektörünün en önemli oyuncularından biriyle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelis, ENKA Data Solutions'ın Tuzla Veri Merkezi Projesi'nde uçtan uca elektrik, otomasyon ve dijital altyapı çözümleriyle yüksek operasyonel süreklilik, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sunan bir altyapının hayata geçirilmesine katkı sağladıklarını aktardı.

Yapay zeka ve bulut tabanlı iş yüklerinin hızla arttığı bir dönemde, söz konusu yaklaşımın yeni nesil veri merkezi altyapılarının geliştirilmesi açısından önemli bir adımı temsil ettiğine değinen Gelis, şunları kaydetti:



"Bu işbirliğinin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı dijital altyapı yatırımlarını destekleyerek Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Siemens olarak, uçtan uca dijital ve otomasyon çözümlerimizle Türkiye'nin stratejik dijital altyapı yatırımlarına değer katmayı sürdüreceğiz."







