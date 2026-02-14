İlginizi Çekebilir

ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor
Yeni Bir Taraftarlar Derneği Daha Kuruldu
Anamur ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması sürüyor
Mersin'de yağışta yıkılan evin duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı
Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri denetim yaptı
Karadağ Sağlık Bakanı Simun Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti
Mersin'deki Göksu Irmağı'nın artan debisi tarım alanlarına zarar verdi
Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana temaslarda bulundu

ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor

ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor

ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor

İSTANBUL - ŞOK Marketler, ramazan ayına sayılı günler kala müşterilerinin bütçesine destek olmak amacıyla şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, müşterilerinin özellikle ramazan ayı öncesinde artan temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler, yıl boyunca sürdürdüğü uygun fiyat politikası doğrultusunda müşterilerinin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştıran kampanyalarına devam ediyor. Şubat ayı süresince 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin Şubat fiyatlarıyla raflara taşıdı.

Kampanya kapsamında, bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler şirketin internet adresinden incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerinin bütçesine destek olmayı önceliklediklerini belirtti.

Geçen yılın mart ve kasım aylarında iki kez düzenledikleri "Geçen Senenin Fiyatları" kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını aktaran Demirel, "Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 14.02.2026 16:57:42 0
Anahtar Kelimeler: şok marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Görevimiz Halka Gerçekleri Yazmak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ayranınız Yok İçmeye… Bu Cezalar Niye? ​
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

ŞOK Marketler 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunuyor

2

Yeni Bir Taraftarlar Derneği Daha Kuruldu

3

Anamur ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

4

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması sürüyor

5

Mersin'de yağışta yıkılan evin duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı

6

Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri denetim yaptı

7

Karadağ Sağlık Bakanı Simun Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti

8

Mersin'deki Göksu Irmağı'nın artan debisi tarım alanlarına zarar verdi

9

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı

10

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana temaslarda bulundu