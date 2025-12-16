Tami ve T-Soft'tan e-ticaret işletmelerine çoklu banka sanal POS çözümü

İSTANBUL - Garanti BBVA'nın ödeme ve e-para kuruluşu Tami, e-ticaret altyapı sağlayıcısı T-Soft ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, T-Soft kullanan işletmelere çoklu banka sanal POS altyapısı sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle T-Soft altyapısını kullanan işletmeler, Tami Çoklu Banka Sanal POS çözümünü entegre ederek tüm bankalardan güvenli ve kesintisiz şekilde ödeme alabiliyor. İşletmeler, ödemelerini tek panelden yönetirken, taksit seçenekleri ve banka kampanyalarından da yararlanabiliyor.

Tamamen dijital ve kolay başvuru süreciyle sunulan çözüm sayesinde işletmeler, hızlı kurulum ve güvenli ödeme altyapısına erişim sağlıyor. Kampanya kapsamında Tami kullanıcılarına, T-Soft'un e-ticaret paketlerinde yüzde 40 indirim ile sosyal medya ticaret platformu HeloRobo'nun 3 ay ücretsiz kullanım imkanı sunuluyor.

İşbirliği sayesinde web sitesi bulunan işletmeler entegrasyonlarını hızlıca tamamlayabilecek, web sitesi olmayan işletmeler ise T-Soft'un e-ticaret paketlerine başvurarak Tami Sanal POS üzerinden ödeme almaya başlayabilecek.

- "Operasyonel verimlilik artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tami Genel Müdürü Melda Çetin, işletmelerin güvenli ve çok kanallı ödeme altyapılarına ihtiyacının giderek arttığını belirtti.

İşbirliği sayesinde binlerce işletmenin Tami Sanal POS'a en kolay şekilde erişmesinin sağlandığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA iştiraki olmamızın getirdiği güvenilirlik, ileri teknolojimiz ve kesintisiz hizmet anlayışımızla T-Soft platformunu kullanan tüm firmalar ödeme süreçlerini tek panel üzerinden yönetebiliyor ve tüm banka kartlarından güvenle ödeme kabul edebiliyor. Bu sayede hem operasyonel verimlilik artıyor hem de müşterilere pürüzsüz bir ödeme deneyimi sunuluyor."

Çetin, Türkiye'nin dijital ticaret ekosistemine katkı sunan bu güçlü adımın önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekerek, "Tamamen dijital ve kolay başvuru sürecimiz, hızlı kurulum, güvenli altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışımızla işletmelerin dijitalleşme yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan da e-ticaretin markaların büyüme stratejilerinde merkezi bir konuma ulaştığını aktardı.

Tami ile yapılan işbirliğinin yalnızca bir ödeme entegrasyonu olmadığını ifade eden Arıkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"T-Soft'un kapsamlı ekosistemi ve Tami'nin güçlü Garanti BBVA altyapısının birleşmesi, işletmelere benzersiz bir rekabet üstünlüğü sağlayan yeni bir değer alanı oluşturuyor. Tami kullanıcılarına sunduğumuz yüzde 40 e-ticaret paketi indirimi ve HeloRobo'nun 3 ay ücretsiz kullanım avantajı, T-Soft ekosisteminin işletmelere nasıl gerçek, ölçülebilir bir büyüme sağladığının güçlü bir örneği. Bu işbirliğinin hem sektörün geleceğine hem de Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."



