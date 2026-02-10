İlginizi Çekebilir

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak
Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık
BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği
Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı
Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko'da forma giyen milli oyuncu Tarık Biberovic, Red Bull ailesine katılarak markanın Türkiye'de basketbol branşındaki ilk temsilcisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull, Türkiye'de sporun farklı disiplinlerinde sporculara verdiği desteği basketbol branşına da taşıdı.

Biberovic, Red Bull'un Türkiye'deki ilk basketbol temsilcisi olarak seçildi. 25 yaşındaki basketbolcu, aralarında Pascal Siakam, Dylan Harper, Dzanan Musa, AJ Dybantsa, Mondo Duplantis ve Max Verstappen gibi isimlerin de bulunduğu Red Bull bünyesindeki 900'ü aşkın sporcudan biri konumuna geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarık Biberovic, Red Bull gibi sporu ve sporcuları daha ileriye taşıyan bir markanın parçası olmaktan büyük gurur duyuduğunu belirtti.

Türkiye'de basketbol branşında Red Bull'u temsil eden ilk sporcu olmanın heyecan verici olduğunu aktaran Biberovic, "NBA yıldızı Pascal Siakam ve Dylan Harper gibi elit sporcuların arasına katılmak, çok güzel bir duygu. Red Bull ile yapacağımız projeler için şimdiden çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



Spor 10.02.2026 13:13:39 0
Anahtar Kelimeler: tarık biberovic red bull ailesine katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

2

Kıbrıs gazisi Şenal Taşkın'ın cenazesi Mersin'de defnedildi

3

Culinary Forumu gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturacak

4

Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

5

Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık

6

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

8

SEKA Investment ve StoneX'ten stratejik işbirliği

9

Ağlasun'da su kuyusuna düşen oğlak AFAD ekibince kurtarıldı

10

Akdeniz ilçesinde peyzajda kullanılan süs bitkileri belediyenin seralarında üretiliyor