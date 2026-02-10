Tiryaki Agro ile Savola Group'tan stratejik ortaklık

İSTANBUL - Tiryaki Agro, Savola Group'un Türkiye'deki iştiraki Savola Foods Türkiye'nin tamamını satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiryaki Agro ile Savola Group, "Türkiye'de ve bölgesinde daha dayanıklı, rekabetçi ve tüketici odaklı bir yapı oluşturacak" stratejik bir ortaklığa imza attı.

Anlaşma kapsamında, Tiryaki Agro'nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, bitkisel yağ markalarını bünyesinde barındıran Savola Foods Türkiye'nin tamamını satın aldı. İşlem kapsamında Savola Group'un iştiraki Afia International Company ise Tiryaki Anadolu'nun konsolide iş yapısında yüzde 15 pay sahibi oldu.

İşbirliği Tiryaki Agro'nun, küresel tedarik zincirinde konumunun yanı sıra tohumdan sofraya değer zincirini yöneten, perakendede de güçlenen tüketici odaklı ve çeşitlendirilmiş bir oyuncuya dönüşüm sürecini hızlandırırken, Türkiye'deki yatırımlarını büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Savola Group da işbirliğiyle operasyonel sinerjiler oluşturan ve güçlü markalarının entegre bir yapı altında gelişimini sürdüren bir modelle Türkiye'ye olan uzun soluklu bağlılığını pekiştiriyor.

Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Tiryaki Agro, bu adımla perakende bitkisel yağlar sektöründe önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Yudum markalı ayçiçeği yağlarının yanı sıra zeytinyağı segmentinin önde gelen markalarından Yudum Egemden zeytinyağları Tiryaki Anadolu'nun ürün portföyüne dahil oldu.

Portföy, ihracat pazarlarında güçlü konuma sahip Brillo ve Cielo markalı zeytinyağları ile Sırma markalı mısır ve ayçiçek yağları ile Sava ve Vala markalı fırıncılık ve endüstriyel yağlarla daha da genişletildi.

- "Bu stratejik ortaklık, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir parçası"

Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu, Türkiye'den doğan global bir şirket olarak dünyanın her yerinde beslenme çözümleri sunma ve doğayla uyumlu bir gıda geleceği kurma hedefi doğrultusunda, ülkeye yaptıkları yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Tiryakioğlu, Tiryaki Agro olarak 60 yıldır tarım ve gıda değer zincirinde büyürken, stratejik kararlarını uzun vadeli bir bakış açısıyla aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu stratejik ortaklık, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir parçası. Türkiye'nin başta Yudum olmak üzere köklü ve tüketici nezdinde güçlü markalarını yeniden Türkiye merkezli bir grubun çatısı altında buluşturmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda dünyadaki diğer güçlü işbirliklerimizde olduğu gibi, Savola gibi güçlü bir grupla ortaklık yapmanın, Türkiye'nin yanı sıra bölge pazarlarında da yeni fırsatlar yaratacağını öngörüyoruz. Bu adımla hem Türkiye'deki varlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin küresel rekabetçiliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, köklü markaları global deneyimimizle bir araya getirerek tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak."

Savola Group CEO'su Sameh Hassan da söz konusu adımın, tedarik mükemmeliyeti, entegre değer zinciri ve Türkiye'nin en ikonik ve güvenilir markalarını bir araya getiren tamamlayıcı güçlü ortakları buluşturduğunu vurguladı.

Hassan, Yudum, Egemden ve Sırma başta olmak üzere markalarının, onlarca yıldır Türk sofralarında ve tüketicilerin kalbinde yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu miras daha güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir yapının temelini oluşturuyor. Tiryaki Agro ile kurulan bu ortaklık, Savola Group'un Türkiye'ye ve gıda sektörüne olan bağlılığının açık bir göstergesidir. Türkiye'nin dinamik iç pazarı, güçlü tarımsal altyapısı ve ihracat potansiyeli, sürdürülebilir değer yaratımı için son derece cazip bir zemin sunuyor. Tarımsal tedarikten markalı nihai ürünlere uzanan bu entegre yapı sayesinde, küresel rekabetçiliğin artırılması, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında önemli fırsatlar yaratılacaktır."

Tiryaki Anadolu CEO'su Tekin Mengüç de perakende sektöründe Hasata markasıyla bakliyat ve pirinç kategorisinde istikrarlı büyüyen bir pazar payına sahip olduklarını aktardı.

Yudum gibi Türkiye'nin sevilen bitkisel yağ markalarının perakende gücüyle Tiryaki Anadolu'nun güçlü tedarik zinciri altyapısını ve üretim deneyimini bir araya getirdiklerini vurgulayan Mengüç, "Bu işbirliği, üretim verimliliğini artırırken, tüketicilere daha geniş ve kaliteli bir ürün portföyü sunmamızı sağlayacak. Yerel üretimi destekleyerek hem iç pazarda hem de uluslararası alanda daha rekabetçi bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.