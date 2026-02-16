İlginizi Çekebilir

Medipol Sağlık Grubu'ndan "Ramazan ve Sağlık" paneli
Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor
Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı
Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi
Adana Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerine etkili iletişim ve liderlik eğitimi verildi
Red Bull sporcusu Costa, hareket halindeki trene iniş yapıp yeniden havalandı
Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman
Zorluteks "ORBIT" projesiyle AB destekli "Horizon Europe Programı"na 3. kez kabul edildi
Mersin'de orman sınırlarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye gastronomi turizmi, hem yöresel lezzetlerle hem de yetiştirilen aşçılarla dünyaya tanıtılıyor.

Yerel mutfağı küresel bir dile dönüştürmek, bilgiyi deneyimle buluşturmak ve gastronomiyi sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirmek amacıyla 4 yıldır Antalya'da düzenlenen Culinary Forum, bu yıl da 100'den fazla üniversiteden gelecek öğrencileri, gastronominin uzmanlarıyla bir araya getirecek.

Bu yıl "Xchange - Değişim" temasıyla hazırlanan forum, 17-18 Şubat'ta Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Murat Aslan, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Arman ve gastronomi alanında uzun yıllar kurumsal iletişim çalışmaları yürüten Selcan Karaburun tarafından hayata geçirilen forum, mutfakta yetişen yeni kuşaklarla, bilgiyi üreten akademiyi ve deneyimi taşıyan şefleri aynı zeminde buluşturacak.

Geçen yıl 7 bin gastronomi ve aşçılık öğrencisi, akademisyen, şef ve sektör profesyonelini ağırlayan forum, bu yıl yaklaşık 10 bin kişilik katılımla çok daha geniş bir gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapacak.

- "Gastronomide güzel çalışmalar var ama aşmamız gereken daha yol var"

Culinary Forum Kurucusu ve Big Chefs Restoran Grubu Mutfak Koordinatörü Murat Aslan, AA muhabirine, genç gastronomi profesyonellerini yalnızca iyi birer aşçı olarak değil, mutfağını, ürününü ve hikayesini dünyaya taşıyabilecek donanımlı temsilciler olarak da yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gastronominin bugün artık sadece lezzet değil, kültür, ekonomi ve markalaşma meselesi haline geldiğini ifade eden Aslan, Culinary Forum'un, yerel mutfağı küresel bir dile dönüştürmeyi, bilgiyi deneyimle buluşturmayı ve gastronomiyi sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirmeyi amaçladığını bildirdi.

Her yıl forumda gastronomi ile kültürü, tarihi, turizmi konuştuklarını anlatan Aslan, "Aldığımız sonuçlar bizi mutlu ediyor. Amacımıza, yapmak istediklerimize ulaştığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz." dedi.

Gastronominin turizmdeki payının her geçen yıl arttığına işaret eden Aslan, "UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında gastronomide 3 şehrimiz var, Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, devamı daha da gelecek. Türkiye'de Michelin Yıldızlı restoranların olması önemli. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın turizmden gelmesi önemli, çalışmalara değer veriyor. Güzel çalışmalar var ama aşmamız gereken daha yol var." diye konuştu.

Aslan, yurt dışından Türkiye'ye Gaziantep'teki bir yemeği tatmak için turist getirebilmenin önemli olduğunu belirtti. Bunun için de pazarlamanın çok iyi olması gerektiğinin altını çizen Aslan, en iyi yemeği yaparken pazarlama faaliyetlerini de unutmamak gerektiğini vurguladı.

Yurt dışında çalışan Türk şeflerin de Türk lezzetlerini orada tanıtması ve yemeği yaparken Türkiye'deki ürünleri kullanması yönündeki çalışmaların da önemli bir pazarlama tekniği olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Türkiye gastronomisi sektörel meslek anlamında yurt dışında oldukça ileride. Çünkü çok fazla şef arkadaşımız, kardeşimiz var, dünyanın her yerinde çalışıyor. Londra'da Türk mutfağında yediği yemeği beğenen bir İngiliz ya da herhangi bir milletten birisi, o lezzeti tatmak için Türkiye'ye gelmek isteyecektir. Yapacağı harcama da uçak biletinden başlıyor, konaklamayla devam ediyor. Esnafa da katkıda bulunuyor, alışveriş yapıyor. Tarihimizi, kültürümüzü görüyor. Bu açıdan gastronomi turizmini kültür ve tarihle de bir paket halinde sunmak gerekiyor."

Aslan, bugün pek çok ülkede Türk restoranları ve Türk aşçıları görmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.



Ekonomi 16.02.2026 12:47:17 0
Anahtar Kelimeler: türk şefler yurt dışında türk lezzetlerini tanıtıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Medipol Sağlık Grubu'ndan "Ramazan ve Sağlık" paneli

2

Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor

3

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı

4

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı

5

Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yöneticilerine etkili iletişim ve liderlik eğitimi verildi

7

Red Bull sporcusu Costa, hareket halindeki trene iniş yapıp yeniden havalandı

8

Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman

9

Zorluteks "ORBIT" projesiyle AB destekli "Horizon Europe Programı"na 3. kez kabul edildi

10

Mersin'de orman sınırlarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı