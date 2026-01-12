İlginizi Çekebilir

Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi
Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi
Antalya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Osmaniye’de ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül
Erken tedavi edilmeyen sistit ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir
Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek
HEKTAŞ LSEG'nin ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi oldu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Mersin Serbest Bölgesi'nin 2025'teki ticaret hacmi 3,5 milyar dolar oldu

Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül

İSTANBUL - Vakıf Katılım, insan kaynakları stratejisi ve bu alandaki yenilikçi uygulamaları nedeniyle Best Business Awards 2025'te iki kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, "Performans Kültürü Dönüşüm" projesiyle "Best Business Transformation", işveren markası "BİZ" çatısı altında gerçekleştirdiği çalışan odaklı uygulamalarla da "Best Place to Work" kategorilerinde ödüle ulaştı.

Çalışan odaklı insan kaynakları proje ve uygulamalarıyla sürekli gelişimi önceliklendiren banka, bu yaklaşımını BİZ ve Performans Kültürü Dönüşüm projeleriyle destekliyor.

BİZ çatısı altında hayata geçirilen projelerle çalışan deneyimini merkeze alan insan odaklı ve bütüncül bir kurum kültürü oluşturulması amaçlanıyor. Performans Kültürü Dönüşüm projesiyle de geri bildirim kültürünü sağlamlaştırmak, yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişimi artırmak ve performans sistemini geliştirmek hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Çatalbaş, insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kurum kültürü anlayışıyla sürekli gelişimi sürdürdüklerini belirtti.

Çatalbaş, "Çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini ve potansiyellerini en üst düzeye taşımayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu bütüncül yaklaşımın uluslararası arenada ödüllerle takdir edilmesi, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Elde edilen bu başarı, güçlü kurum kültürümüzün ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucu." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 12.01.2026 14:51:06 0
Anahtar Kelimeler: vakıf katılım'a best business awards 2025'ten iki ödül

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bozuk yollara bir çare bulun
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi

2

Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi

3

Antalya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

4

Osmaniye’de ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

5

Vakıf Katılım'a Best Business Awards 2025'ten iki ödül

6

Erken tedavi edilmeyen sistit ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

7

Accept ve In Flames temmuzda İstanbul'da konser verecek

8

HEKTAŞ LSEG'nin ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikincisi oldu

9

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

10

Mersin Serbest Bölgesi'nin 2025'teki ticaret hacmi 3,5 milyar dolar oldu