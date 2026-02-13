Vali Serdengeçti: Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durun

İlginizi Çekebilir

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Serdengeçti, başta Kadirli ilçesi olmak üzere il genelinde etkisini sürdüren yağışlara ilişkin vatandaşlara özellikle dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmasını istedi. Vali Serdengeçti, yaptığı yazılı açıklamada, Savrun Çayı ve Bülbül Deresi çevresinde su seviyesinin anlık olarak değişebileceğine dikkat çekerek, riskli bölgelerde bulunulmaması konusunda vatandaşları uyardı. Alt geçitler ve köprü bağlantılarında dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Serdengeçti, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi. Heyelan riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Serdengeçti, elektrik hatları ve rögar kapakları konusunda da dikkatli davranılması çağrısında bulundu. Vali Serdengeçti, Heyelan riski, elektrik hatları ve rögar kapaklarına karşı tedbirli olunmasını ve herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesini önemle istirham ediyorum. Ekiplerimiz sahada gerekli çalışmaları yürütmekte olup, hep birlikte ihtiyatlı bir yaklaşımla resmi uyarıları takip etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.



Osmaniye 13.02.2026 12:37:00 0
