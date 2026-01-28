Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı

İSTANBUL - Vodafone, Turna.com işbirliğiyle dijital sadakat platformu "Vodafone Happy" üzerinden başlattığı indirimli uçak bileti kampanyasını müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, seyahat platformu Turna.com ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında kullanıcılarına toplam 60 milyon liralık fayda sağlamayı hedefliyor.

Yıl sonuna kadar Vodafone Happy üzerinden devam edecek kampanya çerçevesinde, faturalı müşterilere yurt içi uçak biletlerinde 200 lira, yurt dışı uçak biletlerinde 400 lira indirim sağlanırken, bu müşteriler kampanyadan bir kez yararlanabiliyor.



"Vodafone Red"li müşterilere ise yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde 600 lira indirim sunuluyor ve bu hak 3 kez kullanılabiliyor.



Vodafone'un Temmuz 2025'te yeniden tanıttığı Happy platformunda, 5 ayda 1 milyonu aşkın tekil kişiye 2 milyondan fazla marka indirim kodu dağıtıldı ve toplam 600 milyon lirayı aşkın değer sunuldu.



Kampanyanın geçerli olduğu Turna.com platformunda ise 500'ün üzerinde hava yolu firmasıyla uçuş ağı sağlanıyor. Kullanıcılar, sadakat programı kapsamında mobil uygulamadan satın aldığı her biletten puan kazanırken, iptal güvencesi hizmetiyle uçuşa iki saat kala iptal ve yüzde 90'a varan iade imkanına sahip oluyor.



- "Özel bir işbirliği başlattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Happy'ye erişimi artırmak amacıyla, geçen yılın çok tercih edilen kategorilerinden "Seyahat"te Turna.com ile özel bir işbirliği başlattıklarını belirtti.



Şahin, "Müşterilerimize market alışverişinden yeme içmeye, popüler giyim markalarından sinema biletine, farklı kategorilerde geçerli indirimler ve hediye internet gibi birçok avantaj sunduğumuz, müşteri memnuniyeti odaklı Vodafone Happy, şirketimizin bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan, sektördeki en kapsayıcı dijital sadakat platformu. Hedefimiz, bu işbirliğiyle müşterilerimize yıl sonuna kadar toplam 60 milyon liralık fayda sunmak. Seyahatsever müşterilerimizi Vodafone Happy avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



