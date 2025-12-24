Watsons Türkiye İskenderun'da yeni mağaza açtı

İSTANBUL - Watsons Türkiye, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni mağazasını hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Watsons Türkiye, büyüme hedefleri doğrultusunda, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine giren İskenderun'da mağaza açılışı gerçekleştirdi.

Açılışta, Watsons Türkiye maskotları mağaza önünde İskenderunlularla buluşurken, alışveriş yapan tüm müşterilere sürpriz hediyeler ve Watsons Card ile Watsons ürünlerinde alışverişin yarısı kadar puan verildi. Mağaza önünde kahve ve kömbe ikramı yapılarak yerel üreticilere destek olunurken, çocuklara da balon dağıtıldı.



Watsons Türkiye yetkilileri, açılış kapsamında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) bünyesindeki Payas Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Kooperatifte çalışan kadınlarla bir araya gelinen buluşmaya, her mağazada gönüllülük esasıyla görev alan ve bölgedeki sürdürülebilirlik çalışmalarında aktif rol üstlenen sürdürülebilirlik elçileri de eşlik etti.



İskenderun'daki açılışla deprem bölgesindeki mağaza sayısını 8'e, Hatay genelinde ise 5'e yükselten şirket, son iki haftada 7 yeni mağazayı faaliyete geçirdi. Şirket, gelecek 3 yıl içinde 200'den fazla yeni mağaza açmayı hedefliyor.

- "Mağaza sayımızı 470'in üzerine çıkardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, 2025'in Watsons Türkiye için istikrarlı ve güçlü bir büyüme yılı olduğunu belirtti.

Operasyonel güçlerini artırdıkları, sürdürülebilirliği büyüme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdikleri ve dengeli bir performans sergiledikleri bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Yurddaş, "Bu kapsamda 50'nin üzerinde yeni mağaza açarak mağaza sayımızı 470'in üzerine çıkardık. İskenderun Kanatlı Caddesi'ndeki bu yeni mağazamız, deprem sonrası bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sağlama sorumluluğumuzun somut bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Yurddaş, AS Watson Group'un global gücünden aldıkları destekle Türkiye'deki yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da faaliyete geçen yeni dağıtım merkezlerimiz ve O O hizmetlerimiz sayesinde mağaza ve e-ticaret operasyonlarımızda hız, verimlilik ve erişilebilirliği önemli ölçüde artırdık. Önümüzdeki dönemde 60'ın üzerinde yeni mağaza açmayı, 3 yıl içinde ise 200'den fazla yeni mağazayla büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi gerçekleştirirken, faaliyet gösterdiğimiz her bölgede istihdam yaratan, yerel üreticiyi ve toplumu destekleyen bir marka olma sorumluluğumuzu koruyacağız."

